Овощей в Украине достаточно: дефицита этой зимой не будет

В этом году в Украине овощи довольно хорошо уродили, поэтому дефицита, который был в прошлом году не прогнозируют. Это касается всех групп, представленных отечественными производителями на рынке.

Овощей будет достаточно

Урожай овощей в Украине в этом году достаточный и даже больше, чем в прошлом году, поэтому дефицита в этом секторе не предвидится, сообщает 24 Канал со ссылкой на подкаст "Что с экономикой?". Об этом заявил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

По его словам, весь борщевой набор (картофель, лук, капуста, свекла, морковь) пока доступнее.

Мы видим сейчас по ценам – они в некоторых позициях вдвое меньше, чем аналогичные цены прошлого года. Урожай лучше, меньше повлияли негативные факторы,

– отметил заместитель министра.

Согласно официальным данным, производство картофеля 2025 года составляет 18 миллионов тонн, хотя экспертная оценка реального рынка – около 10 миллионов тонн (минус семенной материал, картофель на корм животным, отходы из-за порчи).

Этот год по картофелю для производителей, видимо, не лучший, но для потребителей точно доступный год, и по всей овощной группе также,

– добавил Высоцкий.

Для большинства основных зерновых и масличных культур ожидаются или аналогичные, или несколько большие объемы производства, чем в прошлом году. Исключение – соя и сахарная свекла, где произошло прогнозируемое снижение из-за уменьшения посевных площадей. Ожидаемый урожай свеклы составляет около 10 миллионов тонн. Это примерно на 20% меньше, чем в прошлом году (13 миллионов тонн).

Какие прогнозы по зерновым?

Прогноз по общего производства зерна на этот год составляет около 59 миллионов тонн. Для сравнения, прошлого года было собрано 56 миллионов тонн, что означает незначительное увеличение (примерно на 3 – 5%).

Пшеницы собрано около 22 миллионов тонн (возможно, до 22,5 миллиона тонн), что соответствует показателю прошлого года. Это более чем втрое превышает внутреннее потребление, которое составляет 6 миллионов тонн.

Урожай ячменя составляет 5,3 миллиона тонн, что также соответствует показателю прошлого года.

Предварительный прогноз урожая кукурузы – 30 миллионов тонн. Ожидается рост валового производства примерно на 10% (или чуть больше) по сравнению с прошлым годом, когда было около 27 миллионов тонн.

То есть предварительный прогноз – 30 миллионов тонн. Почему подчеркиваю, что предварительный? Сбор кукурузы активно продолжается, то есть мы фактически еще не перешли экватор,

– говорит заместитель министра.

Внутреннее потребление кукурузы составляет около 6 миллионов тонн, поэтому экспорт может достичь 24 миллионов тонн. Относительно масличных культур, то глобально, кроме сои, показатели урожая несущественно отличаются от прошлого года.

