Цены на лук продолжают падать

Уже несколько месяцев стоимость лука неуклонно падает, сообщает 24 Канал. Однако последние несколько недель падение ускорилось и в начале ноября стоимость опустилась до неприлично низких значений.

Эксперты рынка утверждают, что лук сейчас разделился на качественный и крайне некачественный (такой, который нельзя хранить, а надо немедленно реализовывать). Поэтому цены на этот овощ довольно сильно проседают.

Такое обычно случается, когда в отрасль заходят аграрии, которые всегда занимались другими направлениями и неправильно рассчитывают площади посевов.

Сколько стоит килограмм лука?

Согласно данным "Минфина", в украинских супермаркетах сейчас установились такие цены на лук:

Auchan 7,99 гривны за килограмм;

7,99 гривны за килограмм; Novus 7,49 гривны за килограмм;

7,49 гривны за килограмм; Megamarket 8,90 гривны за килограмм;

8,90 гривны за килограмм; АТБ 7,95 гривны за килограмм;

7,95 гривны за килограмм; Сильпо 7,50 гривны за килограмм;

7,50 гривны за килограмм; Varus 7 гривен за килограмм.

