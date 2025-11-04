Цены на лук продолжают падать
Уже несколько месяцев стоимость лука неуклонно падает, сообщает 24 Канал. Однако последние несколько недель падение ускорилось и в начале ноября стоимость опустилась до неприлично низких значений.
Эксперты рынка утверждают, что лук сейчас разделился на качественный и крайне некачественный (такой, который нельзя хранить, а надо немедленно реализовывать). Поэтому цены на этот овощ довольно сильно проседают.
Такое обычно случается, когда в отрасль заходят аграрии, которые всегда занимались другими направлениями и неправильно рассчитывают площади посевов.
Сколько стоит килограмм лука?
Согласно данным "Минфина", в украинских супермаркетах сейчас установились такие цены на лук:
- Auchan 7,99 гривны за килограмм;
- Novus 7,49 гривны за килограмм;
- Megamarket 8,90 гривны за килограмм;
- АТБ 7,95 гривны за килограмм;
- Сильпо 7,50 гривны за килограмм;
- Varus 7 гривен за килограмм.
Лук мерзнет на полях: фермеры вынуждены запахивать некачественную продукцию
Фермеры запахивают поля с подмороженным луком, что приводит к расслоению качества продукции на рынке.
Эксперт Павел Булгаков отмечает, что ситуация повлияет на сокращение и переключение на другие культуры, особенно среди маленьких производителей.