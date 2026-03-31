Морозы без снега уничтожили озимый горох: аграрии массово готовятся к пересеву

Большинство посевов озимого гороха на юге Украины не пережили зиму из-за сильных морозов без снежного покрова. Аграрии уже принимают решение о пересеве и корректируют технологии на новый сезон.

Почему озимый горох не пережил зиму?

Большинство площадей озимого гороха в Николаевской области и на Днепропетровщине в этом сезоне понесли значительные потери, сообщает Kurkul.com. Причиной стали неблагоприятные погодные условия зимой, которые уничтожили часть посевов еще на старте вегетации.

По словам специалистов, ключевым фактором стали морозы до минус 17 градусов по Цельсию по открытому грунту без снежного покрова. В таких условиях растения, которые не успели закалиться, не смогли выдержать стресс.

Дополнительно ситуацию осложнила тёплая осень: горох взошёл ещё в ноябре и вошёл в зиму в фазе активной вегетации, вместо состояния покоя. Зато поздние посевы, давшие всходы уже зимой, во многих случаях перезимовали значительно лучше.

Дальнейшая судьба посевов зависит от их густоты. Если на гектаре осталось менее 300–400 тысяч растений, аграрии склоняются к пересеву. При большей густоте часть хозяйств решает сохранить посевы, учитывая агрономическую ценность гороха как предшественника.

Что будут сеять и как спасают посевы?

В случае пересева аграрии выбирают яровой ячмень, горох, лен или подсолнечник. В то же время ситуацию частично облегчает лучший запас влаги в метровом слое почвы по сравнению с прошлым годом.

Для сохраненных посевов первоочередной задачей является борьба с сорняками – прежде всего двудольными. Далее внимание уделяют контролю злаковых сорняков, а также вредителей, в частности гороховой зерновки.

Эксперты отмечают: в случае влажной весны возможно распространение болезней, поэтому аграриям советуют быть готовыми к фунгицидной защите. Отдельную угрозу представляют совки во время налива зерна, которые могут существенно снизить урожай.

Важно! Несмотря на сложный сезон, специалисты подчеркивают, что горох остается перспективной культурой. Спрос на него со стороны экспортеров и переработчиков растет, а затраты на выращивание остаются ниже, чем у ряда альтернативных культур.

