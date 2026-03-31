Морози без снігу знищили озимий горох: аграрії масово готуються до пересіву

Більшість посівів озимого гороху на півдні України не пережили зиму через сильні морози без снігового покриву. Аграрії вже ухвалюють рішення про пересів і коригують технології на новий сезон.

Чому озимий горох не пережив зиму?

Більшість площ озимого гороху в Миколаївській області та на Дніпропетровщині цього сезону зазнали значних втрат, повідомляє Kurkul.com. Причиною стали несприятливі погодні умови взимку, які знищили частину посівів ще на старті вегетації.

За словами фахівців, ключовим фактором стали морози до мінус 17 градусів за Цельсієм по відкритому ґрунту без снігового покриву. У таких умовах рослини, які не встигли загартуватися, не змогли витримати стрес.

Додатково ситуацію ускладнила тепла осінь: горох зійшов ще в листопаді та увійшов у зиму у фазі активної вегетації, замість стану спокою. Натомість пізні посіви, що дали сходи вже взимку, у багатьох випадках перезимували значно краще.

Подальша доля посівів залежить від їх густоти. Якщо на гектарі залишилося менше ніж 300–400 тисяч рослин, аграрії схиляються до пересіву. За більшої густоти частина господарств вирішує зберегти посіви, враховуючи агрономічну цінність гороху як попередника.

Що сіятимуть і як рятують посіви?

У разі пересіву аграрії обирають ярий ячмінь, горох, льон або соняшник. Водночас ситуацію частково полегшує кращий запас вологи в метровому шарі ґрунту порівняно з минулим роком.

Для збережених посівів першочерговим завданням є боротьба з бур'янами – передусім дводольними. Далі увагу приділяють контролю злакових бур'янів, а також шкідників, зокрема горохової зернівки.

Експерти наголошують: у разі вологої весни можливе поширення хвороб, тому аграріям радять бути готовими до фунгіцидного захисту. Окрему загрозу становлять совки під час наливу зерна, які можуть суттєво знизити врожай.

Важливо! Попри складний сезон, фахівці підкреслюють, що горох залишається перспективною культурою. Попит на нього з боку експортерів і переробників зростає, а витрати на вирощування залишаються нижчими, ніж у низки альтернативних культур.

