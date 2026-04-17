Популярный овощ стремительно дешевеет: производители вынуждены распродавать запасы

На украинском рынке зафиксировали резкое падение цен на тепличные огурцы. Основной причиной стала перепроизводство на фоне слабого спроса и рост импортной конкуренции.

Избыток продукции давит на цены

На внутреннем рынке Украины наблюдается существенное снижение стоимости тепличных огурцов, сообщает EastFruit. По данным аналитиков, ключевым фактором стал рост объемов сбора продукции в тепличных хозяйствах при одновременно сдержанном спросе.

Производители сообщают о накоплении значительных остатков на складах. Средние недельные объемы выборок в теплицах продолжают увеличиваться, что только усиливает дисбаланс между предложением и спросом.

Чтобы избежать потерь из-за нереализованной продукции, хозяйства вынуждены оперативно корректировать цены. Сейчас огурцы отгружаются в диапазоне 90 – 145 гривен за килограмм (2,07 – 3,33 доллара США за килограмм), что примерно на 21% дешевле, чем в конце прошлой недели.

Импорт усиливает конкуренцию

Дополнительное давление на цены создает импортная продукция, прежде всего из Польши. Импортеры сформировали значительные запасы еще раньше, поэтому сейчас вынуждены реализовывать их по более низким ценам – около 70 гривен за килограмм (1,61 доллара США за килограмм).

В результате внутренний рынок оказался под двойным давлением: с одной стороны – избыток собственной продукции, с другой – активное присутствие более дешевого импорта.

Важно! В то же время, несмотря на нынешнее падение, тепличные огурцы в Украине все еще остаются в среднем на 15% дороже, чем в аналогичный период прошлого года, что свидетельствует о в целом более высокий ценовой уровень в сезоне.

Какие сейчас цены на огурцы в магазинах?

По состоянию на 17 апреля, по данным "Минфина", в популярных сетях супермаркетов установились такие цены на огурцы:

Auchan 169,90 гривны за килограмм;

Metro 154,96 гривны за килограмм;

Megamarket 200,50 гривны за килограмм;

АТБ 149,89 гривны за килограмм;

Сильпо 189 гривен за килограмм.

