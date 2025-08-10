В Украине есть перечень деревьев, которые больше нельзя высаживать. В этот перечень входит и павловния. Основная причина такого решения – ее "захватническое" влияние на другие культуры.

Чем опасна павловния?

Еще раньше в соответствии с приказом министра защиты окружающей среды и природных ресурсов в Украине утвердили перечень видов деревьев, которые запрещено высаживать, передает 24 Канал.

Дело в том, что павловния способна изменить или даже уничтожить целые экосистемы из-за того, что может агрессивно и быстро размножаться. Таким образом, она вытесняет местные виды и забирает площади, на которых могли бы расти другие культуры.

Кроме павловнии, в перечень деревьев, которые запрещено высаживать, вошли 12 видов: маслинка узколистная, черемуха поздняя, вьян низкий и другие.

Отныне эти виды запрещено использовать для создания и восстановления лесов и полезащитных полос в Украине. В то же время высаженные до вступления перечня в силу деревья из списка не будут вырубаться,

– говорилось в приказе.

Также, запрет на некоторые виды деревьев были нужно из-за того, что в Украине гектары лесов пострадали из-за российской агрессии. Итак, запрет на виды вредных деревьев для других видов будет способствовать этому восстановлению.

Обратите внимание! Павловнии, которые были высажены до вступления перечня в силу, не будут вырубаться.