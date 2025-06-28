Кабмин запретил сажать павловнию

Два года назад Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины утвердило перечень чужеродных видов деревьев, запрещенных в воспроизводстве лесов (приказ №695/39751), сообщает 24 Канал со ссылкой на AgroPortal. Павловния попала в этот запретный список.

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В сообщении министерства говорилось, что в перечень вошли 13 видов:

айлант самый высокий,

аралия маньчжурская,

вяз низкий,

гледичия колючая,

орех черный,

дуб красный,

каркас западный,

клен ясенелистный,

маслинка узколистная,

павловния (виды и гибриды),

робиния обыкновенная,

черемуха поздняя,

ясень пенсильванский.

С мая 2023 года эти виды запрещено использовать для создания и восстановления лесов и полезащитных полос в Украине. В то же время высаженные до вступления перечня в силу деревья из списка не будут вырубаться.

В министерстве отметили, что чужеродные виды деревьев способны изменить или уничтожить целые экосистемы. Не имея естественных врагов на новых территориях, инвазионные виды быстро размножаются, захватывают пространство и вытесняют местные виды из природных ландшафтов.

Важно! В минзащиты окружающей среды заявили, что три миллиона гектаров лесов в Украине пострадали из-за российской агрессии и нуждаются в восстановлении. Утверждение перечня инвазионных видов – это исторический природоохранный шаг, который позволит восстановить в Украине устойчивые к климатическим изменениям леса с высокими защитными свойствами и без агрессивных видов-чужаков.