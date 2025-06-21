Что такое лесной билет и как его получить в 2025 году

Чтобы легально собирать для дальнейшей продажи или производства второстепенные продукты леса, такие как живица, кора, древесная зелень, а также дикорастущие дары природы: ягоды, орехи, грибы и лекарственные растения можно, только сначала оформив специальное разрешение – лесной билет, сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственное агентство лесных ресурсов Украины.

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Впрочем, если вы собираете грибы, ягоды, травы или плоды исключительно для собственного потребления, оформления лесного билета не требуется. Его следует получать только в случаях, когда речь идет о заготовке с целью получения прибыли.

Лесной билет оформляется ежегодно на основании утвержденных лимитов пользования природными ресурсами. Для его оформления нужно:

Оформление заявления.

Необходимо заполнить заявление на использование ресурсов леса, указав:

Тип использования (например, сбор ягод или грибов, заготовка коры).

Объемы, которые планируется получить.

Территорию, где будет проводиться заготовка.

Форму заявления можно найти на официальном сайте ГП "Леса Украины".

Подача документов.

Готовое заявление следует подать в соответствующий филиал ГП "Леса Украины" или в лесхоз (лесничества или надлесничества), на территории которого запланировано заготовку.

Рассмотрение и оформление разрешения.

После получения заявления его обрабатывают специалисты. Они сверяют указанные данные с имеющимися лимитами, после чего оформляется лесной билет. В нем указывают:

Место проведения работ.

Разрешенный объем и тип ресурсов.

Размер рентной платы и ее общая сумма.

Оплата рентной платы.

После согласования заявки заявитель должен перечислить рентную плату в местный бюджет. Банковские реквизиты для оплаты предоставляются работниками соответствующего подразделения.

Обратите внимание! После подтверждения оплаты руководитель лесничества выдает лесной билет. При этом лицо, которое его получает, должно расписаться в журнале учета квитанций и оплат.