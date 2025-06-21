Що таке лісовий квиток та як його отримати у 2025

Щоб легально збирати для подальшого продажу чи виробництва другорядні продукти лісу, такі як живиця, кора, деревна зелень, а також дикорослі дари природи: ягоди, горіхи, гриби та лікарські рослини можна, лише спершу оформивши спеціальний дозвіл – лісовий квиток, повідомляє 24 Канал із посиланням на Державне агентство лісових ресурсів України.

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Втім, якщо ви збираєте гриби, ягоди, трави або плоди виключно для власного вжитку, оформлення лісового квитка не потрібне. Його слід отримувати лише у випадках, коли йдеться про заготівлю з метою отримання прибутку.

Лісовий квиток оформлюється щороку на підставі затверджених лімітів користування природними ресурсами. Для його оформлення потрібно:

Оформлення заяви.

Необхідно заповнити заяву на використання ресурсів лісу, вказавши:

Тип використання (наприклад, збирання ягід чи грибів, заготівля кори).

Обсяги, які планується отримати.

Територію, де буде проводитися заготівля.

Форму заяви можна знайти на офіційному сайті ДП "Ліси України".

Подання документів.

Готову заяву слід подати до відповідної філії ДП "Ліси України" або до лісгоспу (лісництва чи надлісництва), на території якого заплановано заготівлю.

Розгляд та оформлення дозволу.

Після отримання заяви її опрацьовують фахівці. Вони звіряють зазначені дані з наявними лімітами, після чого оформлюється лісовий квиток. У ньому зазначають:

Місце проведення робіт.

Дозволений обсяг та тип ресурсів.

Розмір рентної плати та її загальна сума.

Оплата рентної плати.

Після погодження заявки заявник має перерахувати рентну плату до місцевого бюджету. Банківські реквізити для оплати надаються працівниками відповідного підрозділу.

Зверніть увагу! Після підтвердження оплати керівник лісництва видає лісовий квиток. При цьому особа, яка його отримує, має розписатися в журналі обліку квитанцій та оплат.