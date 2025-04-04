Чи можна пиляти гілки сусідських дерев

Часто буває так, коли давно посаджене дерево поблизу межі ділянок виростає і починає заходити гілками на сусідську територію, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Часто гілки можуть затіняти сусідську ділянку і скидати на неї листя та плоди.

Читайте також Чи можна забрати на дрова гілки, спиляні комунальниками

У таких випадках сусіди вирішують, чи можна спилювати самим сусідські гілки.

Зверніть увагу! Якщо корені чи гілки дерев з сусідньої ділянки проникають на іншу, то землекористувач або власник цієї ділянки може обрізати ці гілки або корені, але тільки в тому разі, коли таке проникнення заважає користуватися ділянкою за її цільовим призначенням.

Яка відстань має бути

Крім того, варто звернути увагу на деякі нормативи:

відстань від межі прилеглої ділянки до стовбура дерева, висота якого має понад 3 метри, повинна становити не менше 4 метрів;

відстань від межі прилеглої ділянки до стовбура дерева середньої висоти (до 3 метрів) повинна становити не менше 2 метрів.

Якщо ці нормативи порушуються, тоді можна зрізати гілку сусідського дерева, наприклад, гілки сусідського дерева затінюють ваші клумби або засмічують територію, але якщо дерево в результаті вашого втручання загине, обґрунтовані претензії будуть до вас.

Важливо! Перед таким зрізанням гілок варто врегулювати це питання з Вашим сусідом та надіслати йому рекомендований лист з повідомленням про вручення з вимогою про усунення порушення. Якщо сусід не вдаватиметься до жодних дій на вашу вимогу, а гілки дерева є перепоною у використання вашої земельної ділянки за цільовим призначенням, то ви маєте право зрізати ці гілки.