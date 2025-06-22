Какие деревья лучше не обрезать возле своего дома

Не всем известно, что каждое растение, которое вы сажаете возле дома, имеет также определенное влияние на хозяев, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Новости LIVE". Чтобы не навредить ни себе, ни своим родным, узнайте, какие деревья ни в коем случае нельзя рубить возле дома согласно народным приметам.

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Калина.

В давние времена наши предки считали, что во дворе категорически нельзя рубить калину, ведь так можно притянуть к себе беды и несчастья. К тому же категорически не рекомендуется разжигать костер из веток этого дерева, поскольку так можно якобы сжечь свою удачу и счастье.

По народным приметам, можно лишь выкорчевывать целый куст калины, а не ее ветки.

Орех.

По древним обычаям нельзя ломать ветви этого дерева также, ведь в древности считали, что орех любит "мстить", поэтому человек, который это делает, может остаться без имущества или даже здоровья. Существует даже поверье, что в орехе могут жить духи, которые могут навредить человеку в случае вырубки.

Интересно! Предки считали, что вырубка этого дерева якобы могла спровоцировать возникновение пожара или заставить человека, который это сделал, болеть.

Яблоня.

Предки в давние времена считали, что ни в коем случае нельзя рубить яблони, где живут девушки, поскольку это может привлечь к ним несчастье. Люди раньше верили, что яблоневое дерево притягивает удачу, поэтому у человека, который его вырубает, может быть беда.

Народные приметы гласят, что рубить фруктовые деревья запрещается молодым людям, ведь от этого они могут даже умереть. Кроме того, вырубать яблоню нельзя в период с первого марта до октября, ведь дерево дает сок, который, как для человека кровь.