Які дерева краще не обрізати біля свого будинку

Не всім відомо, що кожна рослина, яку ви садите біля будинку, має також певний вплив на господарів, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Новини LIVE". Щоб не нашкодити ані собі, ані своїм рідним, дізнайтеся, які дерева ні в якому разі не можна рубати біля оселі згідно з народними прикметами.

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Калина.

У давні часи наші предки вважали, що на подвір'ї категорично не можна рубати калину, адже так можна притягнути до себе біди і нещастя. До того ж категорично не рекомендується розпалювати багаття з гілок цього дерева, оскільки так можна нібито спалити свою удачу і щастя.

За народними прикметами, можна лише викорчовувати цілий кущ калини, а не її гілки.

Горіх.

За давніми звичаями не можна ламати гілки цього дерева також, адже в давнину вважали, що горіх любить "мститися", тому людина, яка це робить, може залишитися без майна чи навіть здоров'я. Існує навіть повір'я, що в горісі можуть жити духи, які можуть нашкодити людині у випадку вирубування.

Цікаво! Пращури вважали, що вирубування цього дерева нібито могло спровокувати виникнення пожежі чи змусити людину, яка це зробила, хворіти.

Яблуня.

Предки в давні часи вважали, що ні в якому разі не можна рубати яблуні, де живуть дівчата, оскільки це може притягнути до них нещастя. Люди раніше вірили, що яблуневе дерево притягує удачу, тому в людини, яка його вирубує, може бути біда.

Народні прикмети свідчать, що рубати фруктові дерева забороняється молодим людям, адже від цього вони можуть навіть померти. Крім того, вирубувати яблуню не можна в період з першого березня до жовтня, адже дерево дає сік, який, як для людини кров.