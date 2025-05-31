Какое расстояние от соседского забора до дерева предусмотрено

Действующие градостроительные строительные нормы устанавливают минимальное расстояние между краем земельного участка, смежного с соседним участком и ближайшим деревом или кустом, сообщает 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду Украины.

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Однако норма относительно высадки деревьев на участке касается только новых участков и дачных застроек. Так что, старые деревья и кусты на ваших участках вырубать не придется. Положение вступило в силу 1 октября 2019 года.

Обратите внимание! Новые ГСН предусматривают, что расстояние от границы смежного земельного участка до высаженных кустов, должно составлять 1 метр, до стволов деревьев – от 4 до 6 метров в зависимости от кроны, но не менее половины ее диаметра.

Если крона дерева составляет в среднем 9 метров, то расстояние от границы соседнего участка должно составлять не менее 4,5 метров, чтобы его ветви не заходили на соседнюю территорию.

Какую дистанцию предусматривают в других странах

В Украине четкие нормы регулируют расстояние посадки деревьев от границы соседнего участка. В других странах такое расстояние значительно варьируется, иногда в зависимости даже от региона. Это связано с различными климатическими условиями, типами почв, местными законами и обычаями.

Так, в странах Европы нормы также достаточно строгие. Например, в Германии и Франции есть подробные правила относительно высоты деревьев и расстояния от границы.