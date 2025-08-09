Проверьте документы владельца и узнайте целевое назначение земли

Аренда земли является довольно серьезным решением, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Чтобы избежать неприятных сюрпризов важно провести тщательную проверку участка еще до подписания договора.

Прежде всего, убедитесь, что вы имеете дело с реальным владельцем. Попросите выписку из Государственного реестра прав на недвижимое имущество или другие документы, подтверждающие право собственности. Также вы можете самостоятельно взять информацию с ГРРП через Дию, которая покажет нет ли на участке арестов, ипотек или других обременений. Также обратите внимание на паспорт и идентификационный код арендодателя.

Обратите внимание! Целевое назначение – это, возможно, важнейший пункт. Информацию о нем можно найти в выписке из Государственного земельного кадастра. Если вы планируете выращивать сельскохозяйственные культуры, а участок предназначен для жилищного строительства – это может стать серьезной проблемой. Использование земли не по целевому назначению запрещено.

Проверьте кадастровый номер, сам участок и его историю

Каждый земельный участок имеет уникальный кадастровый номер. Он позволит вам найти его на Публичной кадастровой карте Украины. Там вы сможете убедиться, что границы участка соответствуют тем, которые вам показывает владелец, а также проверить его площадь.

Осмотрите участок лично, не полагайтесь только на документы. Обязательно посетите участок лично. Обратите внимание на:

Состояние почвы: подходит ли он для ваших нужд.

Инфраструктуру: есть ли рядом дороги, коммуникации, источники воды.

Границы участка: совпадают ли они с информацией на кадастровой карте.

Личный осмотр поможет вам оценить все риски и возможности.

Важно! Также иногда полезно узнать, кто еще арендовал этот участок. Попробуйте спросить об этом у местных. Это может открыть информацию о возможных конфликтах с соседями, проблемы с коммуникациями или другие скрытые нюансы, о которых владелец может не упомянуть.