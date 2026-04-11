Сколько в 2026 году украинцы заплатят за переоформление дома в 2026 году

При переоформлении жилой недвижимости на владельца ложатся также налоговые обязательства, и при этом продажа дома не является исключением. Если необходимо продать дом, то без дополнительных затрат этот процесс не обойдется.

Какие виды налогов надо уплатить при продаже дома?

Сумма обязательных расходов может варьироваться в зависимости от ситуации, сообщает "Маяк". При переоформлении дома в 2025 году придется платить за различные услуги.

При проведении операций по переоформлению недвижимости, в частности домов и коттеджей, в Украине предусмотрены три вида налогов:

подоходный налог (налог на доходы физических лиц или НДФЛ) – платит продавец в размере 5% от стоимости дома, если недвижимость находится в собственности менее 3 лет, это не первая продажа недвижимости за отчетный год или продавец получал доход с дома;

(налог на доходы физических лиц или НДФЛ) – платит продавец в размере 5% от стоимости дома, если недвижимость находится в собственности менее 3 лет, это не первая продажа недвижимости за отчетный год или продавец получал доход с дома; военный сбор – уплачивает продавец в размере 5% от стоимости дома независимо от срока владения объектом или других особенностей сделки;

– уплачивает продавец в размере 5% от стоимости дома независимо от срока владения объектом или других особенностей сделки; сбор в Пенсионный фонд – платит покупатель в размере 1% от стоимости объекта, но только в том случае, если покупает недвижимость не впервые и не стоит на квартирном учете.

Обратите внимание! Точную сумму налогов можно узнать только после того, как будет проведена оценка недвижимости. На основании оценочной стоимости дома рассчитывается сумма подоходного налога, военного сбора и сбора в Пенсионный фонд.

Какова цена услуг оценщика?

При подготовке документов для нотариального оформления нужно заказать оценку дома. Стоимость услуг независимых оценщиков может отличаться. Ориентировочная стоимость услуг по оценке домов для продажи составляет 1000 гривен со сроком выполнения 1 день.

В большинстве случаев при переоформлении частного дома продавцу придется дополнительно заказать проведение оценки земельного участка. Такое требование выдвигают нотариусы: в пакете документов должна быть и экспертная оценка земли, на которой расположен дом. Оценка земельного участка оплачивается отдельно и стоит ориентировочно 1000 гривен.

При подготовке документов для оформления купли-продажи дома оценщик готовит два отчета и требует для проведения процедуры следующие документы:

по дому – документы на право собственности (договор купли-продажи, договор дарения, свидетельство о праве собственности, выписка из Госреестра), техпаспорт;

по земельному участку – документ на землю (государственный акт, если речь идет об участке, оформленном более 10 лет назад);

относительно владельца объекта – паспорт, идентификационный код.

Согласно действующему законодательству, заказать оценку частного дома может только лицо, которое имеет отношение к объекту. Чаще всего заказчиком выступает продавец недвижимости.

Сколько надо заплатить нотариусу?

При заключении сделки купли-продажи дома предусмотрена уплата госпошлины и услуг государственного или частного нотариуса. Размер госпошлины при продаже дома составляет 1% от суммы сделки, но не менее одного необлагаемого минимума доходов граждан.

Важно! Услуги нотариуса оплачиваются отдельно. Стоимость зависит от региона Украины. В Киеве цены на услуги нотариусов при оформлении сделки купли-продажи дома составляют от 10 000 гривен. Если стороны приняли решение подписать предварительный договор, он оплачивается отдельно.

При заключении сделки покупатель должен зарегистрировать право собственности. Это можно сделать самостоятельно или через нотариальную контору. Регистрацию прав осуществляет ЦНАП. Ставка сбора зависит от размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (ПМТЛ) на момент обращения и сроков предоставления услуги:

5 дней – 302,80 гривны (0,1 ПМТЛ);

2 дня – 3028 гривен (1 ПМТЛ);

1 день – 6056 гривен (2 ПМПО);

2 часа – 15 140 гривен (5 ПМПО).

В случае одновременной регистрации прав на жилой дом и участок земли подаются разные заявления, то есть сбор уплачивается за каждый объект отдельно. От уплаты сбора освобождаются граждане, которые имеют 1 – 2 категорию пострадавшего от Чернобыльской катастрофы и лица с инвалидностью 1 – 2 группы.

Налоги и госпошлину может полностью оплатить только покупатель или же по договоренности могут оплатить пополам продавец и покупатель, поскольку законодательно этот вопрос не урегулирован. Стороны распределяют эти расходы самостоятельно. Точная сумма дополнительных расходов при переоформлении дома зависит от стоимости услуг оценщика, нотариуса, стоимости дома и налогов.

