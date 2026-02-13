Производство сахара в ЕС падает: площади свеклы сократились до десятилетнего минимума

В следующем сезоне производство сахара в Европейском Союзе уменьшится ориентировочно на 9% из-за сокращения посевов сахарной свеклы. Отраслевые компании уже предупреждают о рисках закрытия части заводов.

В ЕС падает производство сахарной свеклы

Производство сахара в странах Европейского Союза в сезоне 2026/2027 маркетингового года может сократиться примерно на 9%, сообщает ESM Magazine. Причиной станет уменьшение площадей под сахарной свеклой почти до самого низкого уровня за последние десять лет на фоне падения цен.

По данным рынка, потребление сахара в Европе и Соединенных Штатах Америки сокращается из-за повышения налогов на сладкие безалкогольные напитки и роста популярности здорового питания. В то же время мировое производство сахара увеличивается, что дополнительно давит на цены.

На спотовом рынке Европейского Союза цены на сахар снизились до примерно четырехлетнего минимума, а мировые котировки находятся вблизи пятилетнего минимума. При таких условиях доходы фермеров и переработчиков сокращаются, тогда как расходы растут.

Производители массово сокращают площади

Один из крупнейших мировых производителей сахара – Tereos – прогнозирует сокращение площадей посевов сахарной свеклы в Европейском Союзе на 6-7% в сезоне 2026/2027 маркетингового года. Директор по продажам компании в Европе Марион Хофф заявила, что при дальнейшем уменьшении площадей возможно закрытие части производственных мощностей.

Если посевных площадей становится меньше, придется сокращать промышленные активы, иначе мы потеряем конкурентоспособность", – подчеркнула она.

Брокерская компания Czarnikow также ожидает снижения площадей под свеклой примерно на 5% в 2026/2027 маркетинговом году. По оценкам руководителя аналитического отдела компании Стивена Гелдарта, производство сахара в Европейском Союзе может уменьшиться до 15 миллионов 500 тысяч тонн против 17 миллионов 100 тысяч тонн в сезоне 2025/2026 маркетингового года.

Между тем второй по величине производитель сахара в Германии – Nordzucker – объявил о закрытии своего завода в Словакии в конце текущего сезона, объяснив это длительным спадом на европейском рынке сахара.

