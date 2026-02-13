Производство сахара в ЕС падает: площади свеклы сократились до десятилетнего минимума
- Производство сахара в ЕС может уменьшиться на 9% в сезоне 2026/2027 из-за сокращения площадей посевов сахарной свеклы.
- Цены на сахар в ЕС снизились до четырехлетнего минимума, что приводит к сокращению доходов фермеров и переработчиков.
В следующем сезоне производство сахара в Европейском Союзе уменьшится ориентировочно на 9% из-за сокращения посевов сахарной свеклы. Отраслевые компании уже предупреждают о рисках закрытия части заводов.
В ЕС падает производство сахарной свеклы
Производство сахара в странах Европейского Союза в сезоне 2026/2027 маркетингового года может сократиться примерно на 9%, сообщает ESM Magazine. Причиной станет уменьшение площадей под сахарной свеклой почти до самого низкого уровня за последние десять лет на фоне падения цен.
Читайте также Лидерство не за Порошенко: в Украине определили 5 крупнейших сахароваров в сезоне-2025
По данным рынка, потребление сахара в Европе и Соединенных Штатах Америки сокращается из-за повышения налогов на сладкие безалкогольные напитки и роста популярности здорового питания. В то же время мировое производство сахара увеличивается, что дополнительно давит на цены.
На спотовом рынке Европейского Союза цены на сахар снизились до примерно четырехлетнего минимума, а мировые котировки находятся вблизи пятилетнего минимума. При таких условиях доходы фермеров и переработчиков сокращаются, тогда как расходы растут.
Производители массово сокращают площади
Один из крупнейших мировых производителей сахара – Tereos – прогнозирует сокращение площадей посевов сахарной свеклы в Европейском Союзе на 6-7% в сезоне 2026/2027 маркетингового года. Директор по продажам компании в Европе Марион Хофф заявила, что при дальнейшем уменьшении площадей возможно закрытие части производственных мощностей.
Если посевных площадей становится меньше, придется сокращать промышленные активы, иначе мы потеряем конкурентоспособность", – подчеркнула она.
Брокерская компания Czarnikow также ожидает снижения площадей под свеклой примерно на 5% в 2026/2027 маркетинговом году. По оценкам руководителя аналитического отдела компании Стивена Гелдарта, производство сахара в Европейском Союзе может уменьшиться до 15 миллионов 500 тысяч тонн против 17 миллионов 100 тысяч тонн в сезоне 2025/2026 маркетингового года.
Между тем второй по величине производитель сахара в Германии – Nordzucker – объявил о закрытии своего завода в Словакии в конце текущего сезона, объяснив это длительным спадом на европейском рынке сахара.
Украина в 2025 году удержала высокую планку производства сахара: что этому способствовало?
Украинские сахарные заводы произвели 1,72 миллиона тонн сахара в сезоне 2025 года, благодаря рекордной урожайности свеклы и совершенствованию операционных процессов.
Несмотря на сокращение посевных площадей на 23%, производство сахара уменьшилось лишь на 4%, а выход сахара вырос на 1% до 15,17%.