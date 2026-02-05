Украинские производители сахара удачно завершили сезон сахароварения
Сезон сахароварения в Украине завершился 1 февраля 2026 года, сообщает latifundist.com. За этот период 26 заводов ассоциации "Укрцукор" произвели 1,64 миллиона тонн сахара, а с учетом еще одного предприятия, не входящего в ассоциацию, общий объем производства достиг 1,72 миллиона тонн.
Несмотря на сокращение площадей сева сахарной свеклы по сравнению с предыдущим годом на 23 процента, или 50 тысяч гектаров, производство сахара уменьшилось лишь на 4 процента, или 80 тысяч тонн. Такой результат объясняется ростом урожайности свеклы до рекордных для отрасли 58 тонн с гектара, высоким уровнем сахаристости на уровне 17,6 процента и совершенствованием операционных процессов на перерабатывающих заводах. В результате выход сахара вырос по сравнению с 2024 годом на 1 процент – до 15,17 процента.
Лидерами по производству сахара в сезоне 2025 года остались компании:
- "Радеховский сахар" с долей 32 процента,
- "Астарта" – 21 процент,
- "Укрпроминвест-Агро" – 15 процентов,
- Теофипольский сахарный завод – 6 процентов,
- A'SPIK – 5 процентов.
В маркетинговом году 2025/26 заводы компании "Укрпроминвест-Агро" переработали 1,6 миллиона тонн сахарной свеклы и произвели 226 тысяч тонн сахара.
В то же время в странах Европейского Союза в 2025 году прекратили работу 5 сахарных заводов, а в целом с 2017 года было закрыто 17 перерабатывающих предприятий. По данным Комитета европейских производителей сахара, такая тенденция связана с ростом производственных затрат и усилением конкуренции со стороны дешевого импортного сахара.
Сахарные заводы Украины в сезоне 2025 – 2026 уже изготовили 1,615 миллиона тонн сахара, ожидается превышение 1,7 миллиона тонн.