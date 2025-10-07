Россияне ударили шахедами по сельхозпредприятию Черниговщины: поднялся пожар
- Утром 7 октября российские дроны-камикадзе ударили по сельскохозяйственному предприятию в Новгород-Северском, вызвав пожар.
- Следователи открыли уголовное производство по статье о военных преступлениях из-за атаки на аграрное предприятие, где хранилось зерно.
Утром 7 октября российские дроны-камикадзе ударили по Новгород-Северскому. Шахеды попадали, в частности, по одному из сельскохозяйственных предприятий, где после "прилетов" начался пожар.
Россияне ударили шахедами по сельхозпредприятию
Российская армия утром 7 октября ударила беспилотниками по Новгороду-Северскому на Черниговщине, сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Новгород-Северской РВА Александра Селиверстова. В результате атаки загорелась гражданская инфраструктура.
В результате попадания нескольких ударных дронов типа "шахед" по гражданскому объекту вспыхнул пожар. Предварительно – без травмированных,
– отметил председатель РВА.
На предприятии поднялся пожар после попадания / Фото Александра Селиверстова
По информации Селиверстова, вражеские беспилотники попали по одному из помещений аграрного предприятия, где хранилось зерно.
Обратите внимание! У полиции Черниговской области фиксируют последствия атаки и собирают доказательства очередных военных преступлений оккупантов. По факту удара по предприятию следователи открыли уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины (Военные преступления).
На Харьковщине погибли 13 тысяч свиней из-за атаки российских дронов
Ранее, 3 октября в результате атаки российских дронов на свинокомплекс в Харьковской области погибли 13 тысяч свиней.
Пожар уничтожил 8 зданий на площади 13,6 тысяч квадратных метров, пострадал сотрудник предприятия.
К ликвидации последствий обстрелов привлекались 32 спасателя и 9 единиц техники ГСЧС, в частности пиротехники и офицер-спасатель общины.