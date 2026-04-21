Цены упали до нуля: фермеры в Бельгии раздают картофель людям

В Бельгии резкое падение цен на картофель заставило фермеров искать нестандартные решения. Одна семья решила бесплатно раздать десятки тонн продукции, чтобы избежать убытков.

Почему фермеры оказались перед кризисом избытка?

В бельгийском регионе Западная Фландрия, который традиционно считается центром выращивания картофеля, фермеры столкнулись с серьезной проблемой – перепроизводством, сообщает The Brussels Times. Из-за этого цены на продукцию фактически обвалились до нуля, и продажа урожая перестала приносить прибыль.

Большинство хозяйств работают по контрактам с перерабатывающими предприятиями, которые определяют объемы поставок. Если продукции выращено больше, чем предусмотрено соглашениями, реализовать избыток становится сложно.

В такой ситуации часть урожая приходится утилизировать или использовать как корм для животных. Однако для фермеров это означает дополнительные расходы и потери времени, что только углубляет кризис.

Бесплатная раздача как выход из ситуации

Семья фермеров из села Вламертинге решила пойти другим путем – они объявили о бесплатной раздаче около 120 тонн картофеля. Вместо утилизации они предложили всем желающим приехать и забрать столько продукции, сколько смогут.

Люк и Моник из Руселаре посетили ферму / Фото Kosmos Khoroshavin – The Brussels Times

Инициатива быстро привлекла внимание: в хозяйство начали приезжать сотни людей, а история стала известной далеко за пределами страны. Посетители приезжают из разных городов, чтобы поддержать фермеров и одновременно получить продукт бесплатно.

Идея принадлежала детям владельцев фермы, которые предложили не выбрасывать урожай, а поделиться им с людьми. Кроме того, семья решила собирать добровольные пожертвования на собственные нужды, соединив социальную инициативу с практической пользой.

Что будет с излишками и какие выводы делают фермеры

Несмотря на активную раздачу, избавиться от всего объема продукции не удастся. Часть картофеля планируют использовать как корм для скота или запахать в почву. Это стандартная практика в случае перепроизводства, но она не приносит дохода.

Фермеры признают, что такая ситуация является серьезным вызовом для отрасли. В то же время бесплатная раздача позволяет хотя бы частично уменьшить потери и одновременно привлечь внимание к проблемам агросектора.

История показывает, что даже в кризисных условиях производители ищут креативные решения. Однако главный вывод – нестабильность рынка и зависимость от контрактов могут приводить к ситуациям, когда даже большой урожай не гарантирует прибыли.

