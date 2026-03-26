Что происходит на рынке картофеля ЕС?

На рынке картофеля в Европейском Союзе наблюдается глубокий кризис перепроизводства, говорится в GroceryGazette. По данным аналитиков, избыток продукции уже достиг около 3,3 миллиона тонн.

В течение последних двух лет фермеры Нидерландов, Бельгии, Германии и Франции активно расширяли посевные площади, рассчитывая на высокий спрос и выгодные цены по контрактам. В результате это привело к рекордным урожаям, однако рыночная ситуация резко изменилась.

Спрос на картофель снизился из-за усиления конкуренции со стороны азиатских производителей, влияние импортных пошлин США и ослабления доллара США. Все это привело к существенному профициту на рынке.

Цены на картофель упали в минус

Цены отражают критический дисбаланс: по информации PotatoNL, закупочная стоимость картофеля для кормовых нужд опустилась до отрицательных значений – минус 0,86–0,87 фунта стерлингов за 100 килограммов. В таких условиях часть урожая направляют на корм животным или в биогазовые установки, а расходы на утилизацию несут сами производители.

Только в Нидерландах в 2025 году собрали около 4,2 миллиона тонн продовольственного картофеля – это на 900 тысяч тонн больше, чем годом ранее. При этом от 500 до 600 тысяч тонн остаются нереализованными.

Обратите внимание! Похожая ситуация наблюдается и в других странах ЕС. В частности, в Бельгии на складах накопилось около 800 тысяч тонн продукции, а во Франции прогнозируемый избыток достигает примерно 1 миллиона тонн.

Эксперты отмечают, что не все фермеры могут позволить себе длительное хранение урожая, а признаков улучшения ситуации на рынке пока нет. Поэтому производители вынуждены сокращать расходы и отказываться от хранения.

По мнению аналитиков, для стабилизации ситуации необходимо пересмотреть подходы к маркетингу и контрактированию с учетом изменений в спросе.

