Почему цены на картофель снова падают?

На этой неделе на украинском рынке зафиксировано новое снижение цен на картофель. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

По их словам, ключевым фактором удешевления является низкая торговая активность, тогда как объемы предложения существенно выросли. С наступлением теплой погоды хозяйства начали активно распродавать продукцию из хранилищ.

Сейчас производители предлагают картофель по цене 5–11 гривен за килограмм (0,11–0,25 доллара за килограмм), что в среднем на 15% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Обратите внимание! Участники рынка отмечают, что дополнительное давление на цены создает большое количество некондиционной продукции. Речь идет прежде всего о картофеле из необорудованных хранилищ, качество которой стремительно ухудшается из-за теплой погоды.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года картофель в Украине сейчас стоит в среднем на 62% дешевле. Сейчас в крупных сетях супермаркетов, по данным "Минфина", установились такие цены на картофель:

Auchan 15,90 гривны за килограмм;

Megamarket 22,50 гривны за килограмм;

АТБ 10,80 гривны за килограмм;

Сильпо 20 гривен за килограмм.

