Чому ціни на картоплю знову падають?

Цього тижня на українському ринку зафіксовано нове зниження цін на картоплю. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

За їхніми словами, ключовим фактором здешевлення є низька торгівельна активність, тоді як обсяги пропозиції суттєво зросли. З настанням теплішої погоди господарства почали активно розпродавати продукцію зі сховищ.

Наразі виробники пропонують картоплю за ціною 5–11 гривень за кілограм (0,11–0,25 долара за кілограм), що в середньому на 15% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Зверніть увагу! Учасники ринку зазначають, що додатковий тиск на ціни створює велика кількість некондиційної продукції. Йдеться передусім про картоплю з необладнаних сховищ, якість якої стрімко погіршується через теплу погоду.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року картопля в Україні зараз коштує в середньому на 62% дешевше. Наразі у великих мережах супермаркетів, за даними "Мінфіну", встановилися такі ціни на картоплю:

Auchan 15,90 гривні за кілограм;

Megamarket 22,50 гривні за кілограм;

АТБ 10,80 гривні за кілограм;

Сільпо 20 гривень за кілограм.

