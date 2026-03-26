Що відбувається на ринку картоплі ЄС?

На ринку картоплі в Європейському Союзі спостерігається глибока криза перевиробництва, йдеться у GroceryGazette. За даними аналітиків, надлишок продукції вже сягнув близько 3,3 мільйона тонн.

Упродовж останніх двох років фермери Нідерландів, Бельгії, Німеччини та Франції активно розширювали посівні площі, розраховуючи на високий попит і вигідні ціни за контрактами. У результаті це призвело до рекордних урожаїв, однак ринкова ситуація різко змінилася.

Попит на картоплю знизився через посилення конкуренції з боку азійських виробників, вплив імпортних мит США та ослаблення долара США. Усе це спричинило суттєвий профіцит на ринку.

Ціни на картоплю впали у мінус

Ціни відображають критичний дисбаланс: за інформацією PotatoNL, закупівельна вартість картоплі для кормових потреб опустилася до від'ємних значень – мінус 0,86–0,87 фунта стерлінгів за 100 кілограмів. У таких умовах частину врожаю спрямовують на корм тваринам або в біогазові установки, а витрати на утилізацію несуть самі виробники.

Лише у Нідерландах у 2025 році зібрали близько 4,2 мільйона тонн продовольчої картоплі – це на 900 тисяч тонн більше, ніж роком раніше. При цьому від 500 до 600 тисяч тонн залишаються нереалізованими.

Зверніть увагу! Схожа ситуація спостерігається і в інших країнах ЄС. Зокрема, у Бельгії на складах накопичилося близько 800 тисяч тонн продукції, а у Франції прогнозований надлишок сягає приблизно 1 мільйона тонн.

Експерти зазначають, що не всі фермери можуть дозволити собі тривале зберігання врожаю, а ознак покращення ситуації на ринку поки що немає. Тому виробники змушені скорочувати витрати та відмовлятися від зберігання.

На думку аналітиків, для стабілізації ситуації необхідно переглянути підходи до маркетингу та контрактування з урахуванням змін у попиті.

