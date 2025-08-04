За первую половину 2025 года импорт агропродукции в Украину вырос. В целом он увеличился почти на 10%.

Какие продукты импортирует Украина?

На 64% выросла стоимость закупок овощей из-за рубежа. Всего было потрачено – 355 миллионов долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.

Читайте также Украина возвращает свое: какую компенсацию получит "Нафтогаз" от России

Богдан Духницкий Старший научный сотрудник отдела экономики аграрного производства и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" По данным Государственной таможенной службы, в январе-июне 2025 года в Украину было ввезено агропродукции на 4262 миллиона долларов, что на 398 миллиона долларов больше, чем за 6 месяцев прошлого года.

Заметьте! Причиной такого весомого роста импорта является сокращение объемов собственного производства.

Какую продукцию активно закупала Украина:

экстракты, концентраты, готовые соусы – всего импортировано за первые 6 месяцев 2025 года на 277 миллионов долларов – это на 2% больше чем в первом полугодии прошлого года;

плодово-ягодная группа (в том числе цитрусовые, экзотические фрукты и орехи) – 472 миллиона гривен – на 14% выше уровень импорта;

рыба, ракообразные, моллюски – 444 миллиона долларов.

Также весомо выросли поставки какаопродуктов, семян, кофе, чая, масличных культур, алкогольных и безалкогольных напитков

Обратите внимание! Импорт отходов и кормов для животных уменьшился на 2% и за указанный период достиг – 226 миллионов долларов.

Будет ли расти уровень импорта дальше?

Согласно прогнозу ученых, объем импортных закупок агропродовольственной продукции будет расти. Преимущественно эти товары поступают именно из ЕС (по состоянию на сейчас, это 52% от общего количества).

Интересно! За первое полугодие 2025 года, главным поставщиком сельскохозяйственной продукции в Украину была Польша (она поставила товаров на 568 миллионов долларов).