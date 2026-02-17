Подсолнечник в Украине дорожает: как влияют сдерживания продаж фермерами

Похолодание и снегопады в Украине замедлили поставки зерна в порты, в то же время цены на подсолнечник продолжают расти. Переработчики активизировали продажи масла, пытаясь зафиксировать выгодные котировки на фоне нестабильного мирового рынка.

Почему сейчас растут цены на подсолнечник?

Новая волна морозов и снегопадов в Украине снова усложнила логистику и замедлила поставки зерна в порты, сообщает GrainTrade. В то же время перерабатывающие предприятия возобновили работу, ожидая сезонного увеличения предложения подсолнечника и пытаясь реализовать подсолнечное масло по выгодным ценам.

В течение недели закупочные цены на подсолнечник выросли еще на 500 гривен за тонну – до 30000 – 31000 гривен за тонну (610 – 630 долларов США за тонну без налога на добавленную стоимость при масличности 50 процентов) с доставкой на завод. В портах за большие партии переработчики готовы платить больше, хотя внутренние заводы работают стабильно и имеют достаточные запасы сырья.

Рост спроса на подсолнечное масло на 10 – 20 долларов США за тонну – до 1285 – 1290 долларов США с доставкой в порты – позволило повысить закупочные цены на семена. В то же время цены с доставкой в Индию оставались на уровне 1400 – 1410 долларов США за тонну на условиях CIF Мумбаи под давлением удешевления пальмового масла.

Обратите внимание! Майские фьючерсы на пальмовое масло в Малайзии за две недели снизились примерно на 5 процентов – до 1030 долларов США за тонну из-за сокращения экспорта в первой половине февраля. Дополнительное давление на европейские цены вызвала информация о продаже около 300 тысяч тонн подсолнечника из Аргентины в Болгарию, что стимулирует украинских переработчиков активнее продавать продукцию.

За период с 1 по 11 февраля Украина экспортировала около 134 тысяч тонн подсолнечного масла, преимущественно в страны Европейского Союза, тогда как в январе объем составил около 393 тысяч тонн, а в декабре – 550 тысяч тонн.

Праздничный период в Китае и сезонное снижение спроса в Индии могут ограничивать дальнейший рост цен, поэтому переработчики будут действовать осторожно при закупках. В то же время с повышением температур ожидается увеличение поставок подсолнечника на рынок.

Важно! В Аргентине по состоянию на середину февраля обмолочено более трети посевных площадей и собрано более 2 миллионов тонн подсолнечника со средней урожайностью около 2,2 тонны с гектара. Основная уборка урожая в ключевых регионах стартует в конце февраля – начале марта.

