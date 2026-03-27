Минус 215 тысяч голов за год: что происходит со скотом в Украине
В Украине продолжает сокращаться поголовье крупного рогатого скота, особенно в хозяйствах населения. Несмотря на незначительный рост в промышленном секторе, общая тенденция остается негативной.
Поголовье скота в Украине сокращается быстрыми темпами
По состоянию на 1 марта 2026 года в Украине насчитывается 1 миллион 745,5 тысяч голов крупного рогатого скота, из которых 953,1 тысячи – коровы. Об этом сообщает Ассоциация производителей молока со ссылкой.
В месячном измерении общее поголовье КРС выросло на 20,7 тысячи голов, или на 1%, однако количество коров сократилось на 5,6 тысячи голов (минус 1%). В годовом измерении тенденция более негативная: поголовье КРС уменьшилось на 337 тысяч голов (минус 16%), а коров – на 197 тысяч (минус 17%).
Большинство животных содержится в промышленном секторе – 54%, тогда как 46% приходится на хозяйства населения.
Согласно данным Государственной службы статистики, на предприятиях сейчас содержится 950,5 тысяч голов КРС, что незначительно меньше, чем месяц назад. В то же время в годовом измерении этот сектор демонстрирует рост: количество скота увеличилось на 4%, а коров – на 5%.
В хозяйствах населения ситуация противоположная. Здесь зафиксирован рост поголовья за месяц, однако в годовом измерении произошло существенное сокращение. За последний год количество КРС в хозяйствах населения сократилось на 369 тысяч голов (-32%), а количество коров уменьшилось на 215 тысяч голов (-28%).
Обратите внимание! По данным статистики, в 14 областях Украины наблюдается рост численности коров на сельскохозяйственных предприятиях. Наибольшие темпы прироста зафиксированы в Ровенской, Львовской и Харьковской областях.
