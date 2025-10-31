Укр Рус
31 октября, 15:59
Три страны блокируют экспорт агропродукции из Украины: Брюссель готов действовать жестко

Ирина Гайдук
Основні тези
  • Еврокомиссия планирует встречи с Польшей, Венгрией и Словакией, чтобы снять ограничения на экспорт украинской агропродукции.
  • В случае неудачи переговоров, Брюссель может прибегнуть к судебным мерам против этих стран.

29 октября вступило в силу обновленное торговое соглашение между Украиной и Евросоюзом. Однако Польша, Венгрия и Словакия игнорируют его и продолжают ставить палки в колеса импорту украинских агротоваров.

Что ЕС требует от Венгрии, Польши и Словакии?

Теперь Еврокомиссия планирует провести встречи с представителями всех трех стран, чтобы заставить их снять односторонние ограничения на экспорт зерна и другой аграрной продукции из Украины, передает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

Заместитель главного пресс-секретаря Еврокомиссии Олоф Гилл заявил, что новое торговое соглашение ЕС и Украины призвано обеспечить сбалансированные условия торговли, поэтому Венгрия, Словакия и Польша должны отменить свои запреты.

Мы убеждены, что обновленное соглашение обеспечивает надлежащий баланс между, с одной стороны, предоставлением Украине жизненно важной экономической поддержки через благоприятные торговые условия, а с другой – надежной и надлежащей защитой чувствительных экономических секторов ЕС, в частности отдельных агропродовольственных секторов, 
– подчеркнул Гилл.

Он добавил, что Еврокомиссия не видит никаких оснований для продолжения односторонних запретов на экспорт украинской агропродукции.

Будет ли Брюссель давить на страны?

В Брюсселе говорят, что пока приоритет – убедить Венгрию, Словакию и Польшу отказаться от ограничений на экспорт, без принуждения в судебном порядке. Однако Гилл не исключил и более строгих мер.

Мы будем рассматривать другие возможные варианты действий только в том случае, если эти переговоры не приведут к желаемому результату, 
– отметил представитель Еврокомиссии.

Вместе с тем Politico пишет, что Еврокомиссия не исключает возможности обращения в суд против трех стран, которые открыто игнорируют попытки нормализовать торговые отношения с Украиной.

Это сопротивление показывает, насколько политически чувствительными стали торговые отношения ЕС с Украиной. Столицы фактически бросили вызов Брюсселю, заставляя его выбирать между приоритетом для Киева и защитой интересов членов ЕС в реализации соглашения, 
– отмечает издание.

Какова позиция трех стран?

Однако ни одна из трех стран пока не готова уступить требованиям Брюсселя.

  • Министерство сельского хозяйства Польши заявило изданию, что ограничения правительства "не снимаются автоматически" по новому соглашению ЕС и остаются в силе.

  • Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь отметил, что его страна будет защищать национальные интересы.

  • А его словацкий коллега Ричард Такач назвал меры нового соглашения "недостаточно сильными" для защиты местных производителей.

Что предусматривает торговое соглашение?

  • Новое торговое соглашение между Украиной и Европейским Союзом предусматривает существенное расширение тарифных квот на ряд аграрных и пищевых товаров. Изменения коснутся десятков позиций, среди которых мед, сахар, молочная продукция, зерновые, мясо птицы и другие продукты.

  • В частности, квоту на украинский мед планируют увеличить более чем в пять раз. Для сахара рост составит 500%, а на обработанный крахмал – также 500%. Значительно расширяются возможности для экспорта ячменной сечки и круп, зерновых.