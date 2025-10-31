Три страны блокируют экспорт агропродукции из Украины: Брюссель готов действовать жестко

29 октября вступило в силу обновленное торговое соглашение между Украиной и Евросоюзом. Однако Польша, Венгрия и Словакия игнорируют его и продолжают ставить палки в колеса импорту украинских агротоваров.

Что ЕС требует от Венгрии, Польши и Словакии?

Теперь Еврокомиссия планирует провести встречи с представителями всех трех стран, чтобы заставить их снять односторонние ограничения на экспорт зерна и другой аграрной продукции из Украины, передает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

Заместитель главного пресс-секретаря Еврокомиссии Олоф Гилл заявил, что новое торговое соглашение ЕС и Украины призвано обеспечить сбалансированные условия торговли, поэтому Венгрия, Словакия и Польша должны отменить свои запреты.

Мы убеждены, что обновленное соглашение обеспечивает надлежащий баланс между, с одной стороны, предоставлением Украине жизненно важной экономической поддержки через благоприятные торговые условия, а с другой – надежной и надлежащей защитой чувствительных экономических секторов ЕС, в частности отдельных агропродовольственных секторов,

– подчеркнул Гилл.

Он добавил, что Еврокомиссия не видит никаких оснований для продолжения односторонних запретов на экспорт украинской агропродукции.

Будет ли Брюссель давить на страны?

В Брюсселе говорят, что пока приоритет – убедить Венгрию, Словакию и Польшу отказаться от ограничений на экспорт, без принуждения в судебном порядке. Однако Гилл не исключил и более строгих мер.

Мы будем рассматривать другие возможные варианты действий только в том случае, если эти переговоры не приведут к желаемому результату,

– отметил представитель Еврокомиссии.

Вместе с тем Politico пишет, что Еврокомиссия не исключает возможности обращения в суд против трех стран, которые открыто игнорируют попытки нормализовать торговые отношения с Украиной.

Это сопротивление показывает, насколько политически чувствительными стали торговые отношения ЕС с Украиной. Столицы фактически бросили вызов Брюсселю, заставляя его выбирать между приоритетом для Киева и защитой интересов членов ЕС в реализации соглашения,

– отмечает издание.

Какова позиция трех стран?

Однако ни одна из трех стран пока не готова уступить требованиям Брюсселя.

Министерство сельского хозяйства Польши заявило изданию, что ограничения правительства "не снимаются автоматически" по новому соглашению ЕС и остаются в силе.

Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь отметил, что его страна будет защищать национальные интересы.

А его словацкий коллега Ричард Такач назвал меры нового соглашения "недостаточно сильными" для защиты местных производителей.

Что предусматривает торговое соглашение?