Урожай приятно удивит: когда сеять перец в марте, чтобы получить крепкую рассаду

Сладкий перец – одна из самых требовательных огородных культур из-за длительного периода вегетации. От момента высева семян до первых плодов проходит 100 – 150 дней, поэтому важно правильно выбрать время посева, чтобы получить обильный урожай.

Когда сеять перец в марте?

По словам специалистов, перец просто не успеет отдать урожай до первых холодов, если опоздать с посевом рассады в марте, пишет Vsn.

Многие огородники во время высева рассады подстраиваются под фазы Луны. Говорят, что посев в правильную фазу гарантирует, что семена не "просидят" в земле лишние две недели.

В этом марте Луна диктует такие условия:

Лучшие даты для посева перца – 6, 7 и 10 марта. В эти дни луна растет, поэтому энергия растений направлена вверх, обеспечивая быстрые всходы и крепкий стебель.

Благоприятный период – с 20 по 31 марта.

Однако в период, когда Луна спадает, и в дни полнолуния и новолуния сеять перец не рекомендуют:

с 4 по 18 марта – убывающая Луна (соки пойдут в корень, а прорастать семена будут значительно дольше);

3 марта – полнолуние;

9 марта – молодая луна.

Посевы в эти даты часто дают слабую рассаду, подверженную болезням.

Важно! В то же время стоит помнить о регионе, где высевают рассаду. В южных областях посев можно проводить раньше, тогда как в северных регионах лучше сеять перец ближе к середине месяца

Какие советы дают специалисты?

Перец – южное растение, поэтому он не прощает холодных подоконников. Необходимо позаботиться о температурном режиме и хорошем освещении, а также о правильной посадке:

Почва должна быть рыхлой. Идеально использовать смесь торфа и песка.

Полив должен быть регулярным, но без "болота". Застой воды – прямой путь к черной ножке.

Перед посевом обязательно надо замочить семена в теплой воде или стимуляторе роста. Это "разбудит" его и придаст сил.

Пока не появятся первые всходы, лучше держать горшки при температуре от +25 до +28°C.

Даже кратковременное проветривание может "убить" молодой перец, поэтому стоит защитить его от сквозняков.

К тому же рассаде перца нужно 12 – 14 часов света, чтобы она не вытягивалась в тонкие ниточки Поэтому может понадобиться дополнительно лампа.

Заметьте! На момент высадки перца в открытый грунт рассаде должно быть 60 – 70 дней. Поэтому нужно рассчитать время так, чтобы на тот момент уже миновала угроза ночных заморозков в регионе.

Что нельзя делать после высадки рассады?