Урожай приятно удивит: когда сеять перец в марте, чтобы получить крепкую рассаду
- Лучшие даты для посева перца в марте – 6, 7 и 10 числа, когда луна растет, обеспечивая быстрые всходы и крепкий стебель.
- Не рекомендуется сеять перец с 4 по 18 марта, а также 3 и 9 марта из-за неблагоприятных лунных фаз.
Сладкий перец – одна из самых требовательных огородных культур из-за длительного периода вегетации. От момента высева семян до первых плодов проходит 100 – 150 дней, поэтому важно правильно выбрать время посева, чтобы получить обильный урожай.
Когда сеять перец в марте?
По словам специалистов, перец просто не успеет отдать урожай до первых холодов, если опоздать с посевом рассады в марте, пишет Vsn.
Многие огородники во время высева рассады подстраиваются под фазы Луны. Говорят, что посев в правильную фазу гарантирует, что семена не "просидят" в земле лишние две недели.
В этом марте Луна диктует такие условия:
- Лучшие даты для посева перца – 6, 7 и 10 марта. В эти дни луна растет, поэтому энергия растений направлена вверх, обеспечивая быстрые всходы и крепкий стебель.
- Благоприятный период – с 20 по 31 марта.
Однако в период, когда Луна спадает, и в дни полнолуния и новолуния сеять перец не рекомендуют:
- с 4 по 18 марта – убывающая Луна (соки пойдут в корень, а прорастать семена будут значительно дольше);
- 3 марта – полнолуние;
- 9 марта – молодая луна.
Посевы в эти даты часто дают слабую рассаду, подверженную болезням.
Важно! В то же время стоит помнить о регионе, где высевают рассаду. В южных областях посев можно проводить раньше, тогда как в северных регионах лучше сеять перец ближе к середине месяца
Какие советы дают специалисты?
Перец – южное растение, поэтому он не прощает холодных подоконников. Необходимо позаботиться о температурном режиме и хорошем освещении, а также о правильной посадке:
- Почва должна быть рыхлой. Идеально использовать смесь торфа и песка.
- Полив должен быть регулярным, но без "болота". Застой воды – прямой путь к черной ножке.
Перед посевом обязательно надо замочить семена в теплой воде или стимуляторе роста. Это "разбудит" его и придаст сил.
- Пока не появятся первые всходы, лучше держать горшки при температуре от +25 до +28°C.
- Даже кратковременное проветривание может "убить" молодой перец, поэтому стоит защитить его от сквозняков.
К тому же рассаде перца нужно 12 – 14 часов света, чтобы она не вытягивалась в тонкие ниточки Поэтому может понадобиться дополнительно лампа.
Заметьте! На момент высадки перца в открытый грунт рассаде должно быть 60 – 70 дней. Поэтому нужно рассчитать время так, чтобы на тот момент уже миновала угроза ночных заморозков в регионе.
Что нельзя делать после высадки рассады?
Первые 7 – 10 дней после высадки в открытый грунт являются решающими для будущего развития растения. В этот период оно переживает стресс, восстанавливает поврежденную корневую систему и адаптируется к новым условиям. Именно тогда формируется его способность укорениться и активно расти дальше.
Самая распространенная ошибка огородников – чрезмерный полив. Опасаясь пересыхания почвы, многие увлажняют его ежедневно, однако это только вредит. Постоянно влажный верхний слой мешает корням развиваться вглубь, из-за чего растение становится слабее и менее устойчивым к жаре.
Еще одна ошибочная практика – рыхление земли сразу после высадки. Хотя желание обеспечить доступ воздуха к корням вполне понятно, в это время они слишком уязвимы. Даже легкое вмешательство может травмировать молодые корешки и затормозить рост, поэтому в первую неделю почву вокруг растения лучше не трогать.