Коли сіяти перець у березні?
За словами фахівців, перець просто не встигне віддати врожай до перших холодів, якщо запізнитися із посівом розсади у березні, пише Vsn.
Дивіться також Kitchen Minis: науковці створили новий спосіб вирощування овочів прямо на кухні
Багато городників під час висіву розсади підлаштовуються під фази Місяця. Говорять, що посів у правильну фазу гарантує, що насіння не "просидить" у землі зайві два тижні.
Цього березня Місяць диктує такі умови:
- Найкращі дати для посіву перцю – 6, 7 та 10 березня. У ці дні місяць росте, тому енергія рослин спрямована вгору, забезпечуючи швидкі сходи та міцне стебло.
- Сприятливий період – з 20 по 31 березня.
Однак у період, коли Місяць спадає, та в дні повні і молодика сіяти перець не рекомендують:
- з 4 по 18 березня – спадний Місяць (соки підуть у корінь, а проростати насіння буде значно довше);
- 3 березня – повний місяць;
- 9 березня – молодий місяць.
Посіви в ці дати часто дають слабку розсаду, схильну до хвороб.
Важливо! Водночас варто пам'ятати про регіон, де висівають розсаду. У південних областях посів можна проводити раніше, тоді як у північних регіонах краще сіяти перець ближче до середини місяця
Які поради дають фахівці?
Перець – південна рослина, тому він не пробачає холодних підвіконь. Необхідно подбати про температурний режим та хороше освітлення, а також про правильну посадку:
- Ґрунт має бути пухким. Ідеально використовувати суміш торфу та піску.
- Полив повинен бути регулярним, але без "болота". Застій води – прямий шлях до чорної ніжки.
Перед посівом обов’язково треба замочити насіння у теплій воді або стимуляторі росту. Це "розбудить" його та додасть сил.
- Поки не з’являться перші сходи, краще тримати горщики при температурі від +25 до +28°C.
- Навіть короткочасне провітрювання може "вбити" молодий перець, тому варто захистити його від протягів.
До того ж розсаді перцю потрібно 12 – 14 годин світла, щоб вона не витягувалася в тонкі ниточки Тому може знадобитися додатково лампа.
Зауважте! На момент висадки перцю у відкритий ґрунт розсаді має бути 60 – 70 днів. Тому потрібно розрахувати час так, щоб на той момент уже минула загроза нічних заморозків у регіоні.
Що не можна робити після висадки розсади?
Перші 7 – 10 днів після висадки у відкритий ґрунт є вирішальними для майбутнього розвитку рослини. У цей період вона переживає стрес, відновлює пошкоджену кореневу систему та адаптується до нових умов. Саме тоді формується її здатність укорінитися та активно рости далі.
Найпоширеніша помилка городників – надмірний полив. Побоюючись пересихання ґрунту, багато хто зволожує його щодня, однак це лише шкодить. Постійно вологий верхній шар заважає корінню розвиватися вглиб, через що рослина стає слабкішою і менш стійкою до спеки.
Ще одна хибна практика – розпушування землі одразу після висадки. Хоча бажання забезпечити доступ повітря до коренів цілком зрозуміле, у цей час вони надто вразливі. Навіть легке втручання може травмувати молоді корінці та загальмувати ріст, тому в перший тиждень ґрунт навколо рослини краще не чіпати.