Украинские производители планируют возобновить поставки сухого молока в Японию

Производители из Украины планируют возобновить поставки сухого молока в Японию. Когда-то объемы поставок были довольно большими, однако впоследствии экспорт почти прекратился.

Экспорт сухого молока в Японию восстанавливают

Исполнительный директор Союза молочных предприятий Украины (СМПУ) Арсен Дидур по итогам встречи с представителями японского бизнеса рассказал, что украинские производители молочной продукции планируют восстановить полноценный экспорт сухого молока в Японию.

Он напомнил, что в свое время украинские компании поставляли большие объемы сухого молока в Японию. Однако впоследствии эти партнерские отношения сошли на нет. Повторно разрешение на экспорт молочной продукции в Японию Украина получила в марте 2021 года. Однако объемы поставок украинской продукции в эту восточную страну до сих пор остаются низкими.

В условиях высокой турбулентности и обвала мировых цен Украине надо рассчитывать на другие рынки продаж сухого молока, кроме Европы. Япония могла бы выступить одним из таких каналов сбыта, который надо восстановить. Этот ход был бы интересен для украинских производителей сухого молока. Мы проявили заинтересованность во встрече с японским бизнесом,

– рассказал Арсен Дидур.

Обратите внимание! Также он добавил, что Япония имеет собственное производство молока, но климатические условия и ограниченность пастбищ не позволяют развиваться скотоводству.

