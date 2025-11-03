Українські виробники планують відновити постачання сухого молока до Японії

Виробники з України планують відновити постачання сухого молока в Японію. Колись обсяги постачання були доволі великими, однак згодом експорт майже припинився.

Експорт сухого молока до Японії відновлюють

Виконавчий директор Спілки молочних підприємств України (СМПУ) Арсен Дідур за підсумками зустрічі з представниками японського бізнесу розповів, що українські виробники молочної продукції планують відновити повноцінний експорт сухого молока до Японії.

Він нагадав, що свого часу українські компанії постачали великі обсяги сухого молока до Японії. Проте згодом ці партнерські відносини зійшли нанівець. Повторно дозвіл на експорт молочної продукції до Японії Україна отримала в березні 2021 року. Проте обсяги постачань української продукції до цієї східної країни досі залишаються низькими.

В умовах високої турбулентності й обвалу світових цін Україні треба розраховувати на інші ринки продажів сухого молока, крім Європи. Японія могла б виступити одним із таких каналів збуту, який треба відновити. Цей хід був би цікавий для українських виробників сухого молока. Ми проявили зацікавленість у зустрічі з японським бізнесом,

– розповів Арсен Дідур.

Зверніть увагу! Також він додав, що Японія має власне виробництво молока, але кліматичні умови й обмеженість пасовищ не дозволяють розвиватися скотарству.

