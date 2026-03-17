Дунайские порты получат новый импульс: правительство готовит масштабные изменения

В Украине запускают двухлетний экспериментальный проект для развития дунайских портов. Инициатива предусматривает модернизацию инфраструктуры, поддержку логистики и привлечение инвесторов в регион.

Дунайские порты ждут изменения

Правительство Украины начинает двухлетний экспериментальный проект, направленный на развитие дунайских портов. Инициативу уже поддержал координационный совет, сообщили в Министерство развития общин и территорий Украины.

Проект предусматривает создание единого филиала Администрации морских портов Украины (АМПУ), а также реинвестирование прибыли государственных предприятий в восстановление портовой инфраструктуры и флота.

Среди ключевых решений – введение тарифных стимулов для железнодорожных перевозок в порты Измаил и Рени, а также целевое использование портовых сборов для развития региона.

Обратите внимание! Заместитель министра Андрей Кашуба отметил, что реализация проекта позволит обеспечить стабильную работу 56 стивидорных компаний и увеличить гарантированный грузопоток до 2,5 миллиона тонн в год. Кроме того, ожидается сохранение около 2 тысяч рабочих мест в морской отрасли и более 3,5 тысяч – в Укрзализныце.

Отдельным направлением станет создание индустриальных парков на территориях портов Измаил, Рени и Украинское Дунайское пароходство. Это должно способствовать привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест и увеличению объемов переработки грузов.

Важно! Также в проекте предусмотрено решение для улучшения логистики в порты Большой Одессы. Из-за рисков безопасности меняются маршруты перевозок, что повышает расходы и время доставки. Для решения этой проблемы предлагают механизм усреднения тарифного расстояния, который позволит выровнять стоимость перевозок независимо от выбранного маршрута.

