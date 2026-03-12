Как проверить право собственности на землю: это должен знать каждый владелец
- Проверка права собственности на землю возможна через публичную кадастровую карту Украины и вебпортал Госгеокадастра.
- Информация о собственности и ограничения на земельные участки содержится в государственных реестрах, а проверка возможна также через Единый государственный реестр судебных решений.
При приобретении земли под строительство собственного жилья стоит обратить внимание на то, кому принадлежит право собственности на землю. Для этого надо проверить информацию в государственных реестрах.
Каким образом проверить право собственности на землю?
В госреестрах содержится информация о владельце земельного участка, категорию земель, целевое назначение, площадь земли, имущественные права третьих лиц наличие или отсутствие действующих ограничений в применении земельного участка, сообщает на flombu.com. Чтобы сэкономить деньги и время Министерство юстиции Украины рекомендует действовать по определенной схеме.
Сначала выясните, присвоен ли земельному участку кадастровый номер, в частности – на публичной кадастровой карте Украины – поиск осуществляйте по населенному пункту или координатам земельного участка.
Узнать эту информацию можно у владельца земли, или самостоятельно. А с помощью Публичной кадастровой карты можно выяснить тип собственности земельного участка, его целевое назначение и площадь.
Обратите внимание! Без наличия кадастрового номера сегодня невозможно провести ни одно юридическое действие в отношении земельного участка! Поэтому владельцам участков, которым до сих пор не присвоен кадастровый номер, стоит обратиться к ближайшему разработчику документации по землеустройству.
Как еще можно проверить собственность?
Также выяснить информацию о праве собственности и вещные права на земельный участок можно на веб-портале Госгеокадастра.
Из сформированной справки можно узнать, в частности, о: нормативную денежную оценку участка; зарегистрировано ограничения в использовании участка;субъектов права собственности на земельный участок. Сведения о владельце участка являются справочными, вся актуальная информация содержится в Государственном реестре прав.
Информационная справка из государственного реестра прав на недвижимое имущество позволит выяснить: кто является собственником земельного участка;когда участок был приобретен в собственность и на каких основаниях;зарегистрированы ли какие-либо права на недвижимое имущество, кроме права собственности (право аренды, сервитут, эмфитевзис, суперфиций); есть ли в отношении земельного участка любые обременения: арест, запрет отчуждения, ипотека.
Следует учесть, что в ГРП пока отсутствует часть информации о правах на земельные участки, которые возникли до 2013 года. Поэтому, если ваши имущественные права на недвижимость были приобретены до указанного периода и соответствующие сведения до сих пор не внесены в ГРП – позаботьтесь об их "оцифровке". Это позволит максимально обезопасить себя от мошенников.
Интересно! Проверить земельный участок можно также по кадастровому номеру в Едином государственном реестре судебных решений. Таким образом вы узнаете, оспаривалось ли право собственности на земельный участок, существуют ли межевые споры, не находится ли он под арестом и не был передан в ипотеку.
