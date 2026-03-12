Яким чином перевірити право власності на землю?

У держреєстрах міститься інформація про власника земельної ділянки, категорію земель, цільове призначення, площу землі, майнові права третіх осіб наявність або відсутність чинних обмежень у застосуванні земельної ділянки, повідомляє на flombu.com. Щоб зекономити гроші та час Міністерство юстиції України рекомендує діяти за певною схемою.

Спочатку з'ясуйте, чи присвоєно земельній ділянці кадастровий номер, зокрема – на публічній кадастровій карті України – пошук здійснюйте за населеним пунктом або координатами земельної ділянки.

Дізнатися цю інформацію можна у власника землі, або ж самостійно. А за допомогою Публічної кадастрової карти також можна з'ясувати тип власності земельної ділянки, її цільове призначення та площу.

Зверніть увагу! Без наявності кадастрового номера сьогодні неможливо провести жодну юридичну дію щодо земельної ділянки! Тож власникам ділянок, яким досі не присвоєно кадастровий номер, варто звернутися до найближчого розробника документації із землеустрою.

Як ще можна перевірити власність?

Також з'ясувати інформацію про право власності та речові права на земельну ділянку можна на вебпорталі Держгеокадастру.

Зі сформованої довідки можна дізнатися, зокрема, про: нормативну грошову оцінку ділянки; зареєстроване обмеження у використанні ділянки; суб'єктів права власності на земельну ділянку. Відомості про власника ділянки є довідковими, вся актуальна інформація міститься у Державному реєстрі прав.

Інформаційна довідка з державного реєстру речових прав на нерухоме майно дозволить з'ясувати: хто є власником земельної ділянки; коли ділянка була придбана у власність і на яких підставах; чи зареєстровані будь-які права на нерухоме майно, крім права власності (право оренди, сервітут, емфітевзис, суперфіцій); чи є у відношенні до земельної ділянки будь-які обтяження: арешт, заборона відчуження, іпотека.

Слід врахувати, що у ДРП наразі відсутня частина інформації про права на земельні ділянки, які виникли до 2013 року. Тож, якщо ваші майнові права на нерухомість були набуті до вказаного періоду та відповідні відомості досі не внесені до ДРП – подбайте про їх "оцифрування". Це дозволить максимально убезпечитись від шахраїв.

Цікаво! Перевірити земельну ділянку можна також за кадастровим номером у Єдиному державному реєстрі судових рішень. Таким чином ви дізнаєтесь, чи оскаржувалось право власності на земельну ділянку, чи існують межові спори, чи не перебуває вона під арештом і чи не була передана в іпотеку.

