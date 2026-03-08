Як отримати безкоштовну ділянку землі в Україні?
Всі важливі нюанси передбачені у статті 121 Земельного кодексу України.
Але наразі існують певні обмеження. На період дії воєнного стану заборонена:
- безоплатна передача земель державної та комунальної власності у приватну власність;
- надання дозволів на розробку документації із землеустрою з метою такої передачі;
- розроблення такої документації.
Отримати землю можна вже після завершення воєнного стану. Про це йдеться на сайті "Бачинський та партнери", де опублікували детальний перелік дій:
- Для початку слід знайти вільну земельну ділянку на "Публічній кадастровій карті" (тимчасово ця інформація недоступна, як і сам сервіс).
- Наступний крок – подати заяви про передачу у власність земельної ділянки до відповідного органу. У заяві потрібно вказати цільове призначення земельної ділянки, її орієнтовані розміри та додати матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування ділянки.
- Коли буде надано дозвіл на розроблення проєкту, слід звернутися до землевпорядної організації для розроблення такого проєкту.
- Далі – необхідно звернутися до того ж органу виконавчої влади для прийняття ним рішення про затвердження проєкту.
І ось, фінішна пряма – це реєстрація земельної ділянки в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно,
– йдеться у матеріалі.
Зверніть увагу! За деяких обставин українцям можуть відмовити у наданні ділянки. Часто причиною відмови є те, що дозвіл на розроблення проєкту вже надано іншій особі. Або ж земля вже перебуває на стадії реєстрації іншою особою.
Що ще слід знати про ринок землі в Україні?
- Ціна присвоєння кадастрового номера під час державної реєстрації земельної ділянки залежить від площі ділянки, регіону тощо. У найбільш поширених випадках така вартість становитиме 2 – 30 тисяч гривень.
- Водночас кожен повнолітній українець може безкоштовно приватизувати до 2,28 гектара землі. Але тільки після закінчення воєнного стану.