Кто может быть владельцем земли в Украине

В Украине уже более 3 лет действует открытый рынок земли, и за это время были проведены тысячи операций по продаже земельных участков. Однако украинское законодательство предусматривает четкие правила относительно того, кто может быть владельцем земли.

Кто может быть владельцем земли

Юрист Анастасия Блинду в комментарии 24 Канала отметила, что в статье 13 Конституции Украины указано, что земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и другие природные ресурсы, которые находятся в пределах территории Украины, природные ресурсы ее континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны являются объектами права собственности Украинского народа.

Читайте также Что будет с землей, которую не переоформили до 1 января 2025 года

По ее словам, от имени Украинского народа права собственника осуществляют органы государственной власти и органы местного самоуправления в пределах, определенных этой Конституцией.

Однако, она говорит, что статья 80 Земельного кодекса Украины определяет среди субъектов права собственности на землю, следующих лиц:

граждане и юридические лица – на земли частной собственности;

территориальные общины, которые реализуют это право непосредственно или через органы местного самоуправления, – на земли коммунальной собственности;

государство, которое реализует это право через соответствующие органы государственной власти, – на земли государственной собственности.

Кто может приобрести землю в Украине

В соответствии со статьей 81 Земельного кодекса Украины граждане Украины приобретают право собственности на земельные участки на основании:

приобретения по договору купли-продажи, ренты, дарения, мены, другим гражданско-правовым сделкам;

бесплатной передачи из земель государственной и коммунальной собственности;

приватизации земельных участков, которые были ранее предоставлены им в пользование;

принятия наследства;

выделения в натуре (на местности) принадлежащей им земельной доли (пая).

Анастасия Блинду Партнер, адвокат Attorneys at law "Leshсhenko & partners" Иностранцы и лица без гражданства могут приобретать право собственности на земельные участки несельскохозяйственного назначения в пределах населенных пунктов, а также на земельные участки несельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов, на которых расположены объекты недвижимого имущества, принадлежащих им на праве частной собственности.

Также юрист отмечает, что согласно статье 82 Земельного кодекса Украины юридические лица (основанные гражданами Украины или юридическими лицами Украины) могут приобретать в собственность земельные участки для осуществления предпринимательской деятельности в случае:

приобретения по договору купли-продажи, ренты, дарения, мены, другими гражданско-правовыми сделками;

внесения земельных участков ее учредителями в уставный капитал;

принятия наследства;

возникновения других оснований, предусмотренных законом.

Каким образом юрлица могут приобретать право собственности Юридические лица, созданные и зарегистрированные в соответствии с законодательством иностранного государства, могут приобретать право собственности на земельные участки несельскохозяйственного назначения: а) в пределах населенных пунктов в случае приобретения объектов недвижимого имущества и для сооружения объектов, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности в Украине; б) за пределами населенных пунктов в случае приобретения объектов недвижимого имущества.

Каким образом земли находятся в коммунальной и государственной собственности

Анастасия Блинду напоминает, что по правилам статьи 83 Земельного кодекса Украины в коммунальной собственности находятся:

все земли в пределах населенных пунктов, кроме земельных участков частной и государственной собственности;

земельные участки, на которых расположены здания, сооружения, другие объекты недвижимого имущества коммунальной собственности независимо от места их расположения;

земли и земельные участки за пределами населенных пунктов, переданные или перешедшие в коммунальную собственность из земель государственной собственности в соответствии с законом.

В свою очередь, статья 84 Земельного кодекса Украины определяет, что в государственной собственности находятся все земли Украины, кроме земель коммунальной и частной собственности,

– отмечает адвокат.

Обратите внимание! Иностранные государства могут приобретать в собственность земельные участки для размещения зданий и сооружений дипломатических представительств и других, приравненных к ним, организаций в соответствии с международными договорами (статья 85 Земельного кодекса Украины).