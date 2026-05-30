Могут ли ветераны получить землю во время войны: объяснение юриста

Участники боевых действий в Украине имеют законное право на получение земельного участка, однако военное положение существенно изменило порядок реализации этой льготы. Юрист объяснила, какие нормы действуют сейчас, на какую площадь могут претендовать ветераны и в каких случаях остаются исключения.

Сколько земли могут дать УБД

Юрист Лариса Величко в комментарии 24 Канала рассказала, что для получения бесплатно в собственность земельного участка из земель государственной или коммунальной собственности УБД должен обратиться с ходатайством в соответствующий орган исполнительной власти. Также можно обратиться в орган местного самоуправления, который передает земельные участки государственной или коммунальной собственности в собственность.

Законодательство позволяет получение земельных участков в следующих размерах:

Для садоводства (до 0,12 гектара),

(до 0,12 гектара), Для ведения личного крестьянского хозяйства (до 2,0 гектара),

(до 2,0 гектара), Для строительства жилого дома (до 0,25 гектара – в селах, 0,15 гектара в поселках, 0,10 гектара в городах),

(до 0,25 гектара – в селах, 0,15 гектара в поселках, 0,10 гектара в городах), Для дачного строительства (до 0,10 гектара).

Лариса Величко указывает, что заинтересованные УБД вместе с ходатайством, в котором указывается целевое назначение земельного участка и его ориентировочные размеры подают в приложениях:

обязательно необходимо иметь: графические материалы, на которых указано желаемое место расположения земельного участка;

согласование землепользователя (в случае изъятия земельного участка, находящегося в пользовании других лиц);

документы, подтверждающие опыт работы в сельском хозяйстве или наличие образования, полученного в аграрном учебном заведении (в случае предоставления земельного участка для ведения фермерского хозяйства);

документы, удостоверяющие личность и подтверждающие право на льготы при получении земельных участков.

Обратите внимание! Орган исполнительной власти или местного самоуправления рассматривает ходатайство в течение 30 дней, после чего принимает решение о предоставлении разрешения или мотивированный отказ. При отсутствии ответа в течение установленного срока заявитель имеет право обратиться в суд.

Почему во время военного положения действуют ограничения

Лариса Величко обращает внимание на то, что сейчас внесены изменения в пункты 5 и 27 раздела X Земельного кодекса Украины, согласно которым во время действия военного положения запрещена бесплатная передача земель государственной и коммунальной собственности в частную.

Это регламентируется Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно восстановления системы оформления прав аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения и совершенствования законодательства по охране земель", который вступил в силу 19 ноября 2022 года. Те же ограничения касаются и украинских военных, которые имеют статус участника боевых действий.

Наложен запрет на бесплатную передачу земель государственной, коммунальной собственности в частную собственность, предоставление разрешений на разработку документации по землеустройству с целью такой бесплатной передачи и, собственно, разработки такой документации,

– отмечает юрист.

Положения этого подпункта не распространяются на бесплатную передачу земельных участков в частную собственность: