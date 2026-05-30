Продажа земельного пая, находящегося в аренде: как это сделать в Украине в 2026 году

Продажа земельного участка, который находится в аренде, имеет четкую юридическую процедуру. Если собственник проигнорирует преимущественное право арендатора, сделка может закончиться судебными спорами и финансовыми рисками.

Как продать пай, который в аренде

Согласно законодательству арендатор имеет преимущественное право на покупку земли, сообщает Министерство юстиции Украины. Несоблюдение процедуры преимущественного права может закончиться для владельца судебной волокитой.

Для продажи сельскохозяйственной земли, которая находится в аренде необходимо соблюсти определенные условия:

владелец обязан не позднее чем за 2 месяца до дня купли-продажи подать заявление нотариусу о намерении продать землю , нотариус регистрирует это в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Заявление следует подавать вместе с проектом договора купли-продажи нотариусу, который будет в дальнейшем удостоверять этот договор;

, нотариус регистрирует это в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Заявление следует подавать вместе с проектом договора купли-продажи нотариусу, который будет в дальнейшем удостоверять этот договор; нотариус в течение 3 рабочих дней уведомляет арендатора ценным письмом под расписку с уведомлением о вручении или лично, о намерении владельца земли ее продать и условия продажи. Также предлагает воспользоваться преимущественным правом;

ценным письмом под расписку с уведомлением о вручении или лично, о намерении владельца земли ее продать и условия продажи. Также предлагает воспользоваться преимущественным правом; если арендатор хочет воспользоваться таким правом, в течение 1 месяца он сообщает об этом нотариусу. После в течение 1 месяца со дня получения намерения от арендатора нотариус назначает дату и время заключения договора купли-продажи участка между собственником и арендатором.

Арендатор теряет преимущественное право, если в течение месяца со дня получения уведомления от нотариуса не сообщил ему о желании воспользоваться преимущественным правом, или отказался от заключения договора купли-продажи, или не появился в день и время, назначенные нотариусом для заключения договора. В таком случае владелец может продать земельный участок другому лицу.

Какие есть ограничения и возможные нарушения процедуры

Если, в соответствии с законом, арендатор не может приобретать в собственность участок, он может передать свое преимущественное право другому лицу, но только один раз. Передача уже переданного преимущественного права запрещена.

Если земля продана с нарушением преимущественного права, арендатор может подать иск о переводе на него прав и обязанностей покупателя. Истец будет обязан внести на счет суда сумму, которую по договору купли-продажи должен оплатить покупатель.

Если лицо купило участок, что передан в аренду, оно обязано сообщить об этом его пользователей в течение одного месяца со дня приобретения права собственности.

Важно! Изменение арендодателя не является основанием для изменения условий договора аренды или его прекращения. Если в самом договоре аренды не указано иное, он продолжает действовать до окончания срока, на который он заключен.