Какова стоимость приватизации земли в Украине: процедура оформления

Приватизация земли предполагает процесс перехода собственности на землю от государства к физическому или юридическому лицу. Эта процедура бесплатная, но за разработку технической документации землеустроительной организацией придется заплатить некоторую сумму.

Как начать процесс приватизации земли?

Стоимость всех необходимых работ рассчитывается индивидуально, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Воля Народа". Конечная стоимость зависит от имеющихся документов, размеров земельного участка, целевого назначения и других параметров.

Согласно этапам приватизации земли, установленными законодательством, после подачи заявления срок рассмотрения ходатайства не может превышать 30 суток. После согласования технической документации срок оформления права собственности в Государственном реестре не может превышать 14 дней.

Процесс приватизации земельного участка начинается с выезда работников государственного органа в поле и измерения координат земельных участков.

Тогда они делают техническую документацию.

. Далее каждому земельному участку присваивается кадастровый номер. Он является уникальным, не повторяется и является идентификатором самого земельного участка в государственном земельном кадастре.

На каждый земельный участок создается обменный файл (электронный документ со сведениями о нем), который проходит проверку кадастрового регистратора. Если проверка прошла удачно, то в течение 14 дней происходит регистрация и присвоение кадастрового номера.

Какие еще процедуры предусматриваются?

Завершающий этап предусматривает получение выписки на приватизированный земельный участок. Он является подтверждением права собственности на землю. В общем процесс приватизации может длиться до месяца, а стоимость услуги составляет до 3500 гривен. Цена зависит от дальности участка, от сложности поисков, его размеров и тому подобное.

Какая конечная сумма и что в нее входит В общем получается от 2500 до 3500 гривен. В эту сумму входят услуги геодезиста, который осуществит замеры участка, инженера, который займется выработкой технической документации, а также регистрация документов в системе для присвоения кадастрового номера и предоставления выписки со всей информацией о земельном участке.

Измерение участка займет 2 – 3 дня , в зависимости от графика геодезиста, максимум до недели, а формирование технической документации – около двух дней.

Еще до 14 дней длится обработка документов в системе кадастровым регистратором.

Если возникают какие-то нюансы, то запрос могут отклонить и вернуть на исправление ошибок или доработку.

Если же с документами все в порядке, то владелец земли сразу получает выписку о праве собственности на земельный участок.

Имеет ли право наследник пользоваться землей, не переоформив ее?