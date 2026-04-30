Какую землю нельзя приватизировать в мае 2026 года
- К землям, которые нельзя приватизировать, относятся земли общего пользования, под транспортными и природными объектами, лесохозяйственные, водного фонда, обороны, и другие специальные категории.
- Существуют исключения для бесплатной передачи земель в частную собственность владельцам недвижимости и гражданам, которые получили землю до 2002 года.
Украинцы имеют право оформить в частную собственность землю, которой пользуются и которая соответствует критериям, определенным законодательством. Впрочем, есть виды земель, приватизация которых запрещена законодательно.
Какие земли нельзя оформить в собственность?
Юристы юридической компании Arzinger Марина Шарапа и Елена Юрец рассказали в комментарии 24 Канала, что сейчас существует довольно много ограничений по приватизации земли.
Законодательные положения предусматривают, что к землям коммунальной и государственной собственности, которые не могут передаваться в частную собственность, относятся:
- земли общего пользования населенных пунктов (улицы, набережные, пляжи, парки, скверы, бульвары, кладбища и т.д.);
- земли под железными дорогами, дорогами, воздушного и трубопроводного транспорта;
- земли под объектами природно-заповедного фонда, например, дендрологические парки и зоологические парки, созданные до принятия Закона Украины "О природно-заповедном фонде", историко-культурного и оздоровительного назначения, имеющие особую экологическую, оздоровительную, научную, эстетическую и историко-культурную ценность;
- земли лесохозяйственного назначения, кроме передачи в собственность гражданам и юридическим лицам замкнутых земельных участков общей площадью до 5 гектаров в составе угодий крестьянских, фермерских и других хозяйств;
- земли водного фонда, кроме передачи в собственность гражданам и юридическим лицам замкнутых природных водоемов общей площадью до 3 гектаров;
- земельные участки, которые используются для обеспечения деятельности органов государственной власти и местного самоуправления;
- искусственно созданные земельные участки;
- земли атомной энергетики и космической системы;
- земли обороны;
- земельные участки зон отчуждения и безусловного отселения, загрязненные вследствие Чернобыльской катастрофы;
- земельные участки, закреплены за государственными учреждениями профессионального образования, профессионального предвысшего образования, высшего образования, в том числе отраслевых академий наук.
Наряду с этим обращаем внимание, что во время действия военного положения запрещается бесплатная передача земли государственной и коммунальной собственности в частную собственность.
Впрочем, как исключение есть и такие случаи бесплатной передачи земельных участков в частную собственность:
- владельцам расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества (зданий, сооружений);
- гражданам Украины, которым такие земельные участки были переданы в пользование до 1 января 2002 года.
Четыре важных шага: как проверить земельный участок перед покупкой?
Перед покупкой земельного участка в Украине важно проверить наличие кадастрового номера и соответствие площади, местоположения, целевого назначения и формы собственности.
Необходимо проверить информацию о владельце в Государственном реестре прав на недвижимое имущество, историю споров через Единый государственный реестр судебных решений, а также оригиналы документов, подтверждающих право собственности.
Эксперты советуют после получения информации из разных источников сравнить их. Ведь на практике часто случаются ситуации, когда площадь в кадастре не совпадает с данными в реестре, или неправильно указано имя владельца или прописаны различные целевые назначения участка.