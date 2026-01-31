Можно ли приватизировать землю без получения согласия от соседей
- Приватизация земли в Украине требует согласования границ с соседями, но отсутствие их согласия не является законным основанием для отказа в утверждении технической документации.
- Орган местного самоуправления имеет полномочия принимать решение о передаче земли в собственность даже при отсутствии подписи соседей.
В основном владельцы земельных участков в Украине пытаются приватизировать свою землю. Однако иногда на пути может стать то, чего ожидаешь меньше всего – сосед отказывается дать согласие на приватизацию участка.
Нужно ли получать согласие соседей при приватизации?
Довольно актуальным вопросом в земельных отношениях является то, можно ли приватизировать землю без согласия соседей и как это сделать, сообщает 24 Канал со ссылкой на ЦНАП.
Приватизация земельного участка – это достаточно сложный и относительно длительный процесс, который состоит из многих последовательных шагов, а именно:
- проведение геодезических работ и изготовление кадастрового плана;
- подготовка и подача документов в органы местного самоуправления для получения разрешения на разработку технической документации;
- подписание акта принятия-передачи межевых знаков на хранение;
- разработка технической документации;
- присвоение кадастрового номера;
- подготовка и подача документов в органы местного самоуправления для утверждения технической документации и передачи в собственность земельного участка;
- регистрация права собственности на земельный участок.
Одним из обязательных этапов является согласование границ с соседями – смежными землепользователями или землевладельцами, которые граничат с данным земельным участком.
Однако, может быть и такое, что соседи не согласны ставить свою подпись на акте принятия-передачи межевых знаков на хранение и всеми силами препятствуют завершить процесс приватизации, пишут жалобы и заявления в соответствующие органы. Окончательное решение, о передаче Вам в собственность земельного участка принимает орган местного самоуправления – районный (сельский, поселковый) совет.
Что делать, если депутаты отказывают в приватизации?
Проведя сессию районного совета, под давлением жалоб соседей и их отказа подписывать границы, депутаты могут отказать в возможности приватизировать этот земельный участок.
В таком случае лучше обратиться к квалифицированным юристам, специализирующихся на земельных вопросах. Они соберут необходимую доказательную базу и смогут более эффективно довести приватизацию участка до завершения. Хотя для передачи в собственность заявителю земельного участка органа местного самоуправления достаточно собственных полномочий.
Обратите внимание! Действующее законодательство не ограничивает право органа местного самоуправления на такую передачу отсутствием подписи смежного землепользователя. В то же время по мнению, этой коллегии ВС, несогласование соседом границ земельного участка не является само по себе законным основанием для принятия решения органом местного самоуправления об отказе в утверждении технической документации на земельный участок и на отказ в передаче земельного участка в собственность заявителя.
Могут ли соседи изменять границы смежных земельных участков по согласию?
Юрист Артем Рипенко объяснил 24 Каналу, что соседи могут изменять границы участков по взаимному согласию, но это зависит от права собственности и согласия сторон.
Для официального изменения границ нужна разработка документации по землеустройству, нотариальное удостоверение и регистрация прав в государственном реестре.