Украинцы имеют право приватизировать земельный участок, соответствующий определенным критериям, определенным законодательством. Впрочем, есть и такие земли, приватизация которых законодательно запрещена.

Какие виды земли нельзя приватизировать

Юристы юридической компании Arzinger Марина Шарапа и Елена Юрец рассказали в комментарии 24 Каналу, что сейчас существует довольно много ограничений по приватизации земли.

Согласно положениям законодательства к землям коммунальной и государственной собственности, которые не могут передаваться в частную собственность, относятся:

земли общего пользования населенных пунктов (улицы, набережные, пляжи, парки, скверы, бульвары, кладбища и т.д.);

земли под железными дорогами, дорогами, воздушного и трубопроводного транспорта;

земли под объектами природно-заповедного фонда, например, дендрологические парки и зоологические парки, созданные до принятия Закона Украины "О природно-заповедном фонде", историко-культурного и оздоровительного назначения, имеющие особую экологическую, оздоровительную, научную, эстетическую и историко-культурную ценность;

земли лесохозяйственного назначения, кроме передачи в собственность гражданам и юридическим лицам замкнутых земельных участков общей площадью до 5 гектаров в составе угодий крестьянских, фермерских и других хозяйств;

земли водного фонда, кроме передачи в собственность гражданам и юридическим лицам замкнутых природных водоемов общей площадью до 3 гектаров;

земельные участки, которые используются для обеспечения деятельности органов государственной власти и местного самоуправления;

искусственно созданные земельные участки;

земли атомной энергетики и космической системы;

земли обороны;

земельные участки зон отчуждения и безусловного отселения, загрязненные вследствие Чернобыльской катастрофы;

земельные участки, закреплены за государственными учреждениями профессионального образования, профессионального предвысшего образования, высшего образования, в том числе отраслевых академий наук.

Марина Шарапа Партнер, соруководитель практики транспорта и инфраструктуры юридической компании Arzinger Наряду с этим обращаем внимание, что во время действия военного положения запрещается бесплатная передача земли государственной и коммунальной собственности в частную собственность.

Однако, как исключение есть и такие случаи бесплатной передачи земельных участков в частную собственность: