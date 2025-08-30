Укр Рус
30 августа, 16:00
Какие земли нельзя приватизировать в 2025 году в Украине

Василий Розтрепа
Основні тези
  • Приватизация запрещена для земель общего пользования, под транспортными объектами, под природоохранными объектами, лесохозяйственного и водного фонда, атомной энергетики, обороны, и зон, загрязненных вследствие Чернобыльской катастрофы.
  • Исключения для бесплатной передачи: владельцам недвижимости на этих землях и гражданам, которые получили участки в пользование до 1 января 2002 года.

Украинцы имеют право приватизировать земельный участок, соответствующий определенным критериям, определенным законодательством. Впрочем, есть и такие земли, приватизация которых законодательно запрещена.

Какие виды земли нельзя приватизировать

Юристы юридической компании Arzinger Марина Шарапа и Елена Юрец рассказали в комментарии 24 Каналу, что сейчас существует довольно много ограничений по приватизации земли.

Согласно положениям законодательства к землям коммунальной и государственной собственности, которые не могут передаваться в частную собственность, относятся:

  • земли общего пользования населенных пунктов (улицы, набережные, пляжи, парки, скверы, бульвары, кладбища и т.д.);
  • земли под железными дорогами, дорогами, воздушного и трубопроводного транспорта;
  • земли под объектами природно-заповедного фонда, например, дендрологические парки и зоологические парки, созданные до принятия Закона Украины "О природно-заповедном фонде", историко-культурного и оздоровительного назначения, имеющие особую экологическую, оздоровительную, научную, эстетическую и историко-культурную ценность;
  • земли лесохозяйственного назначения, кроме передачи в собственность гражданам и юридическим лицам замкнутых земельных участков общей площадью до 5 гектаров в составе угодий крестьянских, фермерских и других хозяйств;
  • земли водного фонда, кроме передачи в собственность гражданам и юридическим лицам замкнутых природных водоемов общей площадью до 3 гектаров;
  • земельные участки, которые используются для обеспечения деятельности органов государственной власти и местного самоуправления;
  • искусственно созданные земельные участки;
  • земли атомной энергетики и космической системы;
  • земли обороны;
  • земельные участки зон отчуждения и безусловного отселения, загрязненные вследствие Чернобыльской катастрофы;
  • земельные участки, закреплены за государственными учреждениями профессионального образования, профессионального предвысшего образования, высшего образования, в том числе отраслевых академий наук.

 

Марина Шарапа

Партнер, соруководитель практики транспорта и инфраструктуры юридической компании Arzinger

Наряду с этим обращаем внимание, что во время действия военного положения запрещается бесплатная передача земли государственной и коммунальной собственности в частную собственность.

Однако, как исключение есть и такие случаи бесплатной передачи земельных участков в частную собственность:

  • владельцам расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества (зданий, сооружений);
  • гражданам Украины, которым такие земельные участки были переданы в пользование до 1 января 2002 года.