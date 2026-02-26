Сколько земли может приватизировать один человек в Украине
- Граждане Украины имеют право бесплатно приватизировать до шести земельных участков различного целевого назначения в пределах установленных норм.
- Во время военного положения запрещена бесплатная передача земель государственной и коммунальной собственности в частную собственность, за исключением участков с недвижимым имуществом и переданных до 2002 года.
Каждый гражданин Украины имеет право приватизировать земельный участок, которым он владеет. Однако сейчас действуют определенные ограничения по площади земельных участков.
Какую площадь земли можно приватизировать в 2025 году
В Украине сейчас действует режим военного положения, который вводит определенные ограничения в приватизации земель, передает 24 Канал со ссылкой на Земельный кодекс Украины. Однако, хоть даже сейчас и есть определенные исключения, но только после войны процедура заработает полноценно.
Статья 121 Земельного кодекса дает право гражданам бесплатно получить землю для:
- ведения фермерского хозяйства – в размере земельной доли (пая), определенной для членов сельскохозяйственных предприятий, расположенных на территории сельского, поселкового, городского совета, где находится фермерское хозяйство;
- ведение личного крестьянского хозяйства – не более 2,0 гектара;
- ведение садоводства – не более 0,12 гектара;
- строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок) в селах – не более 0,25 гектара, в поселках – не более 0,15 гектара, в городах – не более 0,10 гектара;
- индивидуального дачного строительства – не более 0,10 гектара;
- строительства индивидуальных гаражей – не более 0,01 гектара.
Закон предусматривает одноразовую возможность передачи земельных участков бесплатно в собственность граждан в пределах вышеупомянутых норм по каждому виду использования. То есть лицо может приватизировать шесть земельных участков различного целевого назначения из приведенного перечня.
Какие запреты действуют во время военного положения?
С 24 февраля 2022 года в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" в Украине введен режим военного положения.
В соответствии с подпунктом 5 пункта 27 раздела X Земельного кодекса Украины в период действия военного положения в Украине или отдельных ее местностях, в пределах Украины или отдельной ее местности, в которой введено военное положение бесплатная передача земель государственной, коммунальной собственности в частную собственность, предоставления разрешений на разработку документации по землеустройству с целью такой бесплатной передачи, разработки такой документации запрещается.
Важно! Положения настоящего подпункта не распространяются на бесплатную передачу земельных участков в частную собственность собственникам расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества (сооружений), а также на бесплатную передачу в частную собственность гражданам Украины земельных участков, переданных в пользование до вступления в силу настоящего Кодекса" (введен в действие с 1 января 2002 года).
