Сколько земли может приватизировать один человек в Украине

Каждый гражданин Украины имеет право приватизировать земельный участок, которым он владеет. Однако сейчас действуют определенные ограничения по площади земельных участков.

Какую площадь земли можно приватизировать в 2025 году

В Украине сейчас действует режим военного положения, который вводит определенные ограничения в приватизации земель, передает 24 Канал со ссылкой на Земельный кодекс Украины. Однако, хоть даже сейчас и есть определенные исключения, но только после войны процедура заработает полноценно.

Читайте также Как наследовать землю несовершеннолетнему в Украине в 2026 году

Статья 121 Земельного кодекса дает право гражданам бесплатно получить землю для:

ведения фермерского хозяйства – в размере земельной доли (пая), определенной для членов сельскохозяйственных предприятий, расположенных на территории сельского, поселкового, городского совета, где находится фермерское хозяйство;

– в размере земельной доли (пая), определенной для членов сельскохозяйственных предприятий, расположенных на территории сельского, поселкового, городского совета, где находится фермерское хозяйство; ведение личного крестьянского хозяйства – не более 2,0 гектара;

– не более 2,0 гектара; ведение садоводства – не более 0,12 гектара;

– не более 0,12 гектара; строительства и обслуживания жилого дома , хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок) в селах – не более 0,25 гектара, в поселках – не более 0,15 гектара, в городах – не более 0,10 гектара;

, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок) в селах – не более 0,25 гектара, в поселках – не более 0,15 гектара, в городах – не более 0,10 гектара; индивидуального дачного строительства – не более 0,10 гектара;

– не более 0,10 гектара; строительства индивидуальных гаражей – не более 0,01 гектара.

Закон предусматривает одноразовую возможность передачи земельных участков бесплатно в собственность граждан в пределах вышеупомянутых норм по каждому виду использования. То есть лицо может приватизировать шесть земельных участков различного целевого назначения из приведенного перечня.

Какие запреты действуют во время военного положения?

С 24 февраля 2022 года в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" в Украине введен режим военного положения.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 27 раздела X Земельного кодекса Украины в период действия военного положения в Украине или отдельных ее местностях, в пределах Украины или отдельной ее местности, в которой введено военное положение бесплатная передача земель государственной, коммунальной собственности в частную собственность, предоставления разрешений на разработку документации по землеустройству с целью такой бесплатной передачи, разработки такой документации запрещается.

Важно! Положения настоящего подпункта не распространяются на бесплатную передачу земельных участков в частную собственность собственникам расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества (сооружений), а также на бесплатную передачу в частную собственность гражданам Украины земельных участков, переданных в пользование до вступления в силу настоящего Кодекса" (введен в действие с 1 января 2002 года).

Можно ли получить прописку в доме без согласия его владельца?