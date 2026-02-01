Приватизированная земля тоже под угрозой: когда государство может забрать участок

Большинство людей убеждено, что приватизированная земля – это их частная собственность, которой можно свободно распоряжаться. Однако в некоторых случаях государство имеет право вмешаться и забрать землю, особенно во время военного положения.

Может ли государство забрать вашу приватизированную землю?

О том, может ли государство забрать приватизированную землю, говорится в Земельном кодексе Украины.

По законодательству государство не может отобрать приватизированную землю. Конечно, если только ситуация не требует соответствующего, когда есть веские причины и как результат – судебное решение.

Однако стоит акцентировать, что с учетом военного положения и реформ, некоторые случаи находятся под угрозой, что государство все же изымет ваш участок. Например, это может произойти из-за неиспользования, тогда власть направит землю на общественно важные нужды.

Важно! Во время военного положения приватизация ограничена. Однако для участков, которые уже оформили, – действует неприкосновенность, если не нарушаются условия использования.

Когда и на какие нужды забирают приватизированную землю?

Основная причина, по которой могут изъять ваш приватизированный участок – общественная необходимость. Как пример, участок нужен для проектов национального значения – строительство дорог, военных объектов. При таких обстоятельствах изъятие земли возможно через решение Кабмина или местных органов власти.

Обратите внимание! Процесс сопровождается денежной компенсацией по рыночной стоимости. Если речь идет о жилом участке – отдельно компенсируют расходы на переселение.

Также, если владелец не соглашается на соответствующие условия, дело направят в суд.

Еще одна причина – нецелевое использование земли. Если по документам земля предназначалась для фермерства, но пока там пустырь – это прямая причина для государственной проверки. Далее, как говорится в 141 статье Земельного кодекса, может быть принудительная продажа земли через аукцион, если участок не используют в течение 3 лет.

Бывают ситуации, когда на приватизированных участках образуют незаконные свалки, загрязняют землю. Тогда участок изымут без компенсации, но с судебным контролем.

Относительно военного положения. Здесь под вопросом даже приватизированные участки, которые не должны были трогать. Исключение касается ситуаций, когда участок нужен для временного использования в обороне. Например, нужно разместить военную технику.

Заметьте! В таком случае землю "берут" на временное пользование – владельцы не теряют прав на участок. А после военного положения землю вернут вместе с компенсацией за убытки.

Сколько стоит приватизация земли в 2026 году?

Хотя по статье 121 Земельного кодекса Украины каждый имеет право на бесплатную приватизацию земли, реальность – иная. Ведь украинцам приходится оплачивать работы, без которых оформление будет невозможным.

Как отмечается на ресурсе "Первый деловой", в 2026 году стоимость приватизации выросла из-за обновления тарифов на технические и сопроводительные услуги, необходимые для оформления документов.

Так, за изготовление документации по землеустройству надо заплатить от 8 тысяч до 25 тысяч гривен. За геодезические работы и установление границ придется выложить 4 – 12 тысяч гривен. Ну и отдельно оплачиваем государственную регистрацию права собственности в 350 гривен.

Что еще нужно знать о приватизации земли?

Ранее сообщалось, что во время приватизации стоит не пропустить важные моменты в документах, чтобы впоследствии не остаться без земли. К тому же когда речь идет о приватизации земли, которую до того длительное время использовали без соответствующих документов, законодательство не всегда будет на стороне людей.

Также люди могут потерять право на бесплатную приватизацию. В частности из-за несоблюдения условий использования. Возможные варианты – отказ от местных органов власти или просроченное оформление документов.