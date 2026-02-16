Рекорд мирового производства сои: USDA спрогнозировал производство на 2026 год

Эксперты повысили прогноз мирового производства масличных культур и сои на сезон 2025/26 на фоне лучших ожиданий урожаев в Южной Америке. После публикации отчета фьючерсы на сою и канолу выросли, тогда как на рынке подсолнечника в Украине цены достигли сезонных максимумов.

Производство сои должно существенно вырасти

В февральском мировом балансе масличных культур на 2025/26 маркетинговый год аналитики FAS USDA снова повысили прогноз глобального производства – на 2,63 миллиона тонн до 695,78 миллиона тонн против 684,9 миллиона тонн в 2024/25 маркетинговом году и 657,4 миллиона тонн в 2023/24 маркетинговом году, сообщает GrainTrade. В то же время оценка конечных запасов повышена на 1,23 миллиона тонн до 146,3 миллиона тонн благодаря увеличению производства.

Прогноз мирового производства сои в 2025/26 маркетинговом году повышен на 2,5 миллиона тонн – до рекордных 428,18 миллиона тонн. В частности, для Бразилии оценка увеличена до 180 миллионов тонн, для Парагвая – до 11,5 миллиона тонн, тогда как для Аргентины прогноз остался на уровне 48,5 миллиона тонн.

Мировое потребление сои ожидается на уровне 424,74 миллиона тонн, что на 1,6 миллиона тонн больше предыдущей оценки, прежде всего из-за роста переработки в Бразилии и Парагвае. Прогноз конечных запасов сои также повышен – до 125,5 миллиона тонн, преимущественно благодаря большим остаткам в Бразилии.

После выхода отчета мартовские фьючерсы на сою в Чикаго выросли на 1 процент – до 412,5 доллара США за тонну, что на 8,7% больше, чем месяц назад, на ожиданиях активизации экспорта из США в Китай. В то же время с 1 сентября по 5 февраля США экспортировали 23,136 миллиона тонн сои – на 34,4% меньше, чем в прошлом году, поэтому до конца сезона необходимо отгрузить еще около 20 миллионов тонн на фоне жесткой конкуренции со стороны Бразилии.

Какие прогнозы производства для остальных масличных?

Прогноз мирового производства подсолнечника оставлен на уровне 52,06 миллиона тонн, хотя рынок ожидал повышения оценки для Аргентины на фоне высокой урожайности. В Украине из-за задержки поставок сырья на перерабатывающие заводы и роста мировых цен на масло цены на подсолнечник повысились до 29 500 – 30 500 гривен за тонну с доставкой на завод при масличности 50%, что на 9 – 10% больше, чем месяц назад.

Прогноз производства рапса в 2025/26 маркетинговом году оставлен без изменений на уровне 95,17 миллиона тонн. В то же время снижен прогноз импорта рапса в Европейский Союз и повышен – для Китая, а также пересмотрены оценки экспорта канолы из Австралии и Канады.

После публикации отчета фьючерсы на канолу выросли до самого высокого уровня с ноября – 668 канадских долларов за тонну (494 доллара США за тонну), тогда как майские фьючерсы на рапс в Париже несколько снизились до 487,75 евро за тонну. В то же время рынки ожидают увеличения предложения масличных культур и сезонного охлаждения спроса на масло из-за празднования Нового года в Китае и традиционного снижения потребления в Индии.

