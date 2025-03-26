Из-за обстрелов газовой инфраструктуры в Украине упало производство удобрений

Производство азотных удобрений резко сократили предприятия Ривнеазот и Черкасский Азот. Это произошло из-за обстрелов россиянами газовой инфраструктуры.

Какой ущерб нанесли россияне производству удобрений

Украинские производители удобрений в марте снизили мощности производства азотных удобрений – загруженность Ривнеазота упала до 45%, а Черкасского Азота до 31% по состоянию на 21 марта, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Инфоиндустрия".

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Расчеты базируются на учете потребления газа заводами и выгрузке готовой продукции. На середину февраля загруженность заводов Ривнеазота и Черкасского Азота составляла по 65 – 67%.

Обратите внимание! Сокращение производства объясняется российскими обстрелами газотранспортной системы, произошедшие на фоне высокой активности рынка удобрений накануне аграрного сезона.

В Украине производство карбамида в марте сократится по сравнению с аналогичным периодом прошлого года не менее чем на 45 – 50%, при этом импорт не сможет увеличиться из-за ограниченности доступных объемов для закупки на апрель. Это приведет к стабильно высокой цене на продукт.