Промышленное выращивание конопли в Украине является довольно прибыльным делом. Так, с одного гектара можно за сезон иметь 46 тысяч гривен чистой прибыли.

Сколько приносит промышленное выращивание конопли?

Заведующий отделом Института лубяных культур НААН Олег Примаков рассказал, что затраты на выращивание 100 гектаров промышленной конопли в Украине составляют в среднем 2,9 миллиона гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на SuperAgronom. По его словам, чистая прибыль от реализации урожая (семян и тресты) может достигать 4,6 миллиона гривен.

Читайте также Украина экспортировала сои за сентябрь втрое меньше, чем в 2025 году

Примаков говорит, что размер прибыли зависит от направления производства и наличия собственной переработки:

переработка семян на масло, протеин или корм для животных приносит дополнительно до 6 миллионов гривен;

обрушенные семена - до 10 миллионов гривен;

переработка тресты на короткое волокно и кострицу дает дополнительно 1,7 миллиона гривен.

Наибольшие площади промышленных конопли сосредоточены в Сумской, Житомирской, Черниговской и Ровенской областях. Всего в 2025 году посевная площадь составила 3,1 тысячи гектар, что меньше показателей 2016 года и значительно меньше 1960-х (97,4 тысячи гектар).

Обратите внимание! Спрос на культуру стимулируют европейские рынки как источник природного сырья, минимальное воздействие на окружающую среду и безотходная переработка. Также растет потребность в целлюлозе на внутреннем рынке (30 тысяч тонн в год), а упрощение законодательства позволяет впервые выращивать промышленную коноплю без отчетности перед Нацполицией и Гослекслужбой.

В Кабмине обещают создать механизм возврата пошлин экспортерам сои и рапса