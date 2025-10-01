Сколько приносит промышленное выращивание конопли?

Заведующий отделом Института лубяных культур НААН Олег Примаков рассказал, что затраты на выращивание 100 гектаров промышленной конопли в Украине составляют в среднем 2,9 миллиона гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на SuperAgronom. По его словам, чистая прибыль от реализации урожая (семян и тресты) может достигать 4,6 миллиона гривен.

Читайте также Украина экспортировала сои за сентябрь втрое меньше, чем в 2025 году

Примаков говорит, что размер прибыли зависит от направления производства и наличия собственной переработки:

переработка семян на масло, протеин или корм для животных приносит дополнительно до 6 миллионов гривен;

обрушенные семена - до 10 миллионов гривен;

переработка тресты на короткое волокно и кострицу дает дополнительно 1,7 миллиона гривен.

Наибольшие площади промышленных конопли сосредоточены в Сумской, Житомирской, Черниговской и Ровенской областях. Всего в 2025 году посевная площадь составила 3,1 тысячи гектар, что меньше показателей 2016 года и значительно меньше 1960-х (97,4 тысячи гектар).

Обратите внимание! Спрос на культуру стимулируют европейские рынки как источник природного сырья, минимальное воздействие на окружающую среду и безотходная переработка. Также растет потребность в целлюлозе на внутреннем рынке (30 тысяч тонн в год), а упрощение законодательства позволяет впервые выращивать промышленную коноплю без отчетности перед Нацполицией и Гослекслужбой.

В Кабмине обещают создать механизм возврата пошлин экспортерам сои и рапса