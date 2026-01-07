В Украине растет интерес к промышленной конопле: в 2025 году объем площадей вырос

В 2025 году более трех десятков агропредприятий в Украине задекларировали выращивание промышленной конопли. Общая площадь посевов этой нишевой культуры превысила 3 тысячи гектаров, что свидетельствует об активизации бизнеса в этом сегменте.

У аграриев растет интерес к конопле

Более трех десятков агропредприятий выращивали промышленную коноплю в 2025 году, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Читайте также Изменения с 1 января: акциз на топливо для аграриев вырос в 2026 году

В ведомстве напомнили, что в марте начал работу Реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по посеву, выращивания и переработки конопли для промышленных целей.

33 компании уже задекларировали посевы промышленной конопли на площади 3 124 гектаров, что свидетельствует о росте интереса бизнеса к нишевым культурам,

– уточняют в сообщении.

Заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий отметил, что даже в сложных условиях войны аграрии не останавливаются и готовы инвестировать в развитие. "Задача государства – дать им четкие и прогнозируемые инструменты: гранты, доступ к европейским рынкам, понятные условия работы. Это позволяет сохранять производство сегодня, планировать инвестиции на завтра и усиливать конкурентоспособность украинского агросектора".

Украинские фермеры смогут бесплатно получить модульные зернохранилища