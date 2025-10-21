Литовские фермеры предлагают использовать пшеницу для отопления
- Литовские фермеры предлагают сжигать пшеницу для отопления, поскольку она стала дешевле обычного топлива.
- Цена на пшеницу упала до 140 евро за тонну, что выгоднее пеллеты, которые стоят 260 евро за тонну.
В Литве фермеры предлагают сжигать выращенную ими же пшеницу в печах вместо топливных брикетов. Они мотивируют продажу зерна для отопления помещений тем, что пшеница сильно упала в цене и сейчас дешевле топлива для печей.
Почему пшеницу продают для сжигания в печах
Закупочные цены на пшеницу в Литве такие низкие, что некоторым фермерам выгоднее ее сжигать, чем продавать, сообщает 24 Канал со ссылкой на LRT. Фермеры давали объявления, в которых предлагали купить пшеницу для отопления.
Читайте также Треть площадей под озимые в Украине не засеяли из-за засухи
Аграрии объясняли, что отапливать помещения пшеницей выгоднее, чем дровами или пеллетами (биотопливо, которое производят из древесных или сельскохозяйственных остатков), ведь тонна пшеницы стоит 140 евро, а пеллет – 260 евро.
Это кажется ненормальным. Создается впечатление, что у нас избыток зерна. Может ли фермер так поступать? Не знаю, возможно, это такой маркетинговый ход,
– предположил природовед Миндаугас Рыла, который обратил внимание на объявление.
По словам эксперта, продавать зерно как топливо – неэтично. Кроме того, за его выращивание платят налогоплательщики (выращивание пшеницы субсидируется Европейским Союзом).
Обратите внимание! Цены на зерно упали до минимума, а себестоимость пшеницы не покрывается в продаже, объяснил ситуацию вице-председатель Союза фермеров Литвы Мартинас Пуйдокас. Он объясняет, что "Проблема не в дотациях, а в сложной рыночной ситуации – выращивание зерна требует больших усилий и затрат, которые сейчас не окупаются".
Франция формирует запасы пшеницы, что достигнут 20-летнего максимума
Франция ожидает самый большой за 20 лет запас пшеницы из-за снижения экспорта в Алжир и Китай.
Цены на французскую пшеницу упали до пятилетнего минимума из-за дипломатической напряженности, что ограничивает экспорт.