В Литве фермеры предлагают сжигать выращенную ими же пшеницу в печах вместо топливных брикетов. Они мотивируют продажу зерна для отопления помещений тем, что пшеница сильно упала в цене и сейчас дешевле топлива для печей.

Почему пшеницу продают для сжигания в печах

Закупочные цены на пшеницу в Литве такие низкие, что некоторым фермерам выгоднее ее сжигать, чем продавать, сообщает 24 Канал со ссылкой на LRT. Фермеры давали объявления, в которых предлагали купить пшеницу для отопления.

Аграрии объясняли, что отапливать помещения пшеницей выгоднее, чем дровами или пеллетами (биотопливо, которое производят из древесных или сельскохозяйственных остатков), ведь тонна пшеницы стоит 140 евро, а пеллет – 260 евро.

Это кажется ненормальным. Создается впечатление, что у нас избыток зерна. Может ли фермер так поступать? Не знаю, возможно, это такой маркетинговый ход,

– предположил природовед Миндаугас Рыла, который обратил внимание на объявление.

По словам эксперта, продавать зерно как топливо – неэтично. Кроме того, за его выращивание платят налогоплательщики (выращивание пшеницы субсидируется Европейским Союзом).

Обратите внимание! Цены на зерно упали до минимума, а себестоимость пшеницы не покрывается в продаже, объяснил ситуацию вице-председатель Союза фермеров Литвы Мартинас Пуйдокас. Он объясняет, что "Проблема не в дотациях, а в сложной рыночной ситуации – выращивание зерна требует больших усилий и затрат, которые сейчас не окупаются".

